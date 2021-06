L’hôpital d’Agra qui a été scellé après que la demande de coupure d’approvisionnement en oxygène du propriétaire soit claire

in

Selon le rapport du comité, 16 patients sont décédés ce jour-là lorsque le propriétaire a affirmé avoir effectué le prétendu exercice de simulation. (Express Photo)

L’hôpital Paras d’Agra, qui a été scellé par le gouvernement de l’Uttar Pradesh après qu’une prétendue vidéo de son propriétaire soit devenue virale où il prétendait avoir coupé l’approvisionnement en oxygène des patients COVID, a reçu un avis net dans la sonde qui a suivi pour vérifier la réclamation. Le comité d’enquête a conclu qu’aucun décès n’est survenu en raison de l’action du propriétaire.

Le comité de 4 membres a déclaré dans son rapport que tous les patients de l’hôpital étaient traités conformément au protocole Covid et a énuméré les détails de leur approvisionnement en oxygène. Il a également déclaré que l’approvisionnement en oxygène de tout patient n’était pas interrompu et que l’hôpital avait reçu un approvisionnement en oxygène adéquat. Le rapport indiquait que les patients décédés présentaient des comorbidités et étaient critiques.

Les autorités ont cependant reconnu l’hôpital coupable d’avoir diffusé de fausses informations lorsque la vague de Covid était à son apogée, selon le rapport. L’hôpital a renvoyé les patients en invoquant un manque d’oxygène même lorsqu’il y avait suffisamment d’approvisionnement, a révélé la sonde. Des mesures contre l’hôpital seront prises en vertu des articles pertinents de la loi sur les épidémies, ont déclaré des responsables.

Dans la vidéo virale, le propriétaire de l’hôpital Paras, le Dr Arinjay Jain, a été entendu dire qu’il avait coupé l’alimentation en oxygène pendant cinq minutes dans le cadre d’un exercice simulé et affirmait que 22 patients étaient devenus bleus à cause de l’incident. Cependant, il n’était pas clair s’il faisait référence à la suffocation ou à la mort. Il a été spéculé que 22 personnes sont mortes ce jour-là. Il a également affirmé avoir demandé aux préposés aux patients d’apporter leur propre bouteille d’oxygène ou de sortir de l’hôpital.

L’enquête gouvernementale a révélé que 10 plaintes avaient été déposées contre l’hôpital, ce qui méritait la mise en place d’un audit des décès.

Le Dr Jain avait déclaré à The Indian Express qu’il avait ajusté le débit d’oxygène pour vérifier la quantité d’approvisionnement nécessaire. « Nous avons identifié 22 patients qui avaient besoin d’oxygène à haut débit. Nous avons eu des nuits blanches à cause de l’approvisionnement en oxygène et c’était notre expérience pour stabiliser l’approvisionnement. Nous n’avons pas coupé l’oxygène comme on le dit partout. Il n’y a pas d’impact irréversible de la diminution de l’approvisionnement en oxygène », avait déclaré Jain.

