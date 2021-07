L’hôpital de Birmingham annule toutes les opérations prévues alors que Covid devient incontrôlable | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le grand hôpital régional a été contraint de suspendre des dizaines d’opérations électives prévues hier et aujourd’hui, y compris des greffes de foie. Les administrateurs ont blâmé une forte augmentation des admissions de Covid qui a entraîné une pénurie de lits et d’espace dans son unité de soins intensifs, qui est l’une des plus importantes d’Europe.

En conséquence, il n’y avait pas de lits supplémentaires pour les opérations et les transplantations planifiées où les patients auraient besoin d’un lit de soins intensifs après leur chirurgie.

University Hospitals Trust, qui gère l’hôpital, a déjà été contraint de réorganiser certaines chirurgies du cancer.

Express.co.uk comprend qu’il y a actuellement 1 091 membres du personnel absents du travail à la reine Elizabeth, dont un quart, 275, ont été invités à s’isoler ou sont malades de Covid-19.

Un employé de l’hôpital a déclaré à l’Independent: “Cela va très vite vers le sud.”

Le NHS ressent de plus en plus la pression à mesure que les taux d’infection augmentent, alimentés par la domination de la variante Delta.

