L’hôpital de Houston demande à ses employés de NE PAS énumérer les effets indésirables des vaccins ⋆ 10z viral

L’hôpital méthodiste de Houston interdit à ses employés d’énumérer toute réaction indésirable au vaccin contre le coronavirus dans les dossiers officiels, selon une infirmière méthodiste de Houston. L’infirmière Jennifer Bridges est apparue sur The Highwire avec Del Bigree pour laisser tomber la révélation choquante. (LIRE: Voici l’histoire complète de Fauci, Gates et la tyrannie médicale).

«Mais chaque fois qu’une infirmière ou un autre employé sort avec une réaction indésirable, ils lui disent essentiellement aux urgences, ils se disent:« Non, ce n’est pas une réaction indésirable. C’est juste une intolérance. Et ils ne le signalent pas correctement et ne le traitent pas correctement », a déclaré Jennifer Bridges à Del Bigtree. (VOIR UN CLIP DE SON INTERVIEW ICI).

« Et j’ai en fait été en contact avec quelqu’un dans le système hospitalier qui s’occupe, par exemple, de la cartographie et de la finalisation des dossiers des personnes… tableau relatif au vaccin.’ Par exemple, on dit aux gens de ne pas en parler, de ne pas en parler et de ne pas l’étiqueter sur les graphiques en gros. Comme, nous-mêmes, en tant qu’employés, devons aller dans le système et documenter ces effets indésirables parce que les méthodistes ne le font pas », a déclaré l’infirmière Jennifer Bridges à Bigtree.

117 employés méthodistes de Houston auraient poursuivi l’hôpital pour lutter contre le mandat de vaccination de l’institution.

Lien source