L’hôpital de Monterrey nie avoir facturé plus de 300 000 pesos – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Il y a quelques jours, l’acteur et comédien Luis de Alba, connu sous le nom de “Pirruris”, a dû être hospitalisé après avoir subi une chute lors d’une tournée de travail à Monterrey.

Selon les rapports médicaux, Luis de Alba a subi une déchirure au fémur, donc l’acteur allait avoir besoin d’une intervention chirurgicale et d’une prothèse.

En raison des divers soins reçus par Luis de Alba dans un hôpital de Monterrey, la famille de l’acteur a assuré que la dette médicale s’élevait à plus de 300 000 pesos.

Même les mêmes parents de Luis de Alba ont demandé aux proches de l’acteur de l’aider à collecter des fonds et ont ouvert un compte sur la plate-forme « go fund me » pour demander de l’aide aux utilisateurs.

Cependant, l’hôpital de Monterrey où Luis de Alba a été admis nie avoir facturé plus de 300 mille pesos à la famille de l’acteur.

Le directeur de l’hôpital de Monterrey, Jorge Alberto Álvarez Pineda, a déclaré au média ‘Telediario’ que les dépenses médicales de Luis de Alba n’étaient que de 30 000 pesos.

Ce montant comprenait le transfert de Luis de Alba à Mexico, ainsi que ce qui a été effectué à l’hôpital du Centre de Monterrey.

Le directeur a précisé qu’il n’était facturé que pour les études réalisées sur Luis de Alba ; ainsi que des analgésiques, des traitements et des frais médicaux.

Après son opération, les médecins s’attendent à une évolution favorable de l’état de santé de Luis de Alba dans les prochaines heures.

Il convient de mentionner que la famille de Luis de Alba a souligné que l’acteur aura besoin d’une prothèse au coût de 543 000 pesos.

L’argent récolté servira donc aussi à acheter la prothèse dont l’acteur Luis de Alba pourrait avoir besoin.