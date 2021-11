L’hôpital de Northumberland a dit à Boris Johnson de porter un masque trois fois

La conduite du Premier ministre lors d’une visite dans un hôpital du Northumberland a fait l’objet d’un examen minutieux (Photo: .)

Boris Johnson a été informé à trois reprises qu’il aurait besoin de porter un masque lors d’une visite à l’hôpital – et pourtant, il était toujours photographié sans.

Les responsables de la santé du Northumberland ont confirmé que le Premier ministre avait été informé avant la séance de photos et à son arrivée que des couvre-visages devaient être portés.

M. Johnson portait un masque pour «la majorité» de la visite du 8 novembre, mais a été photographié en train de rencontrer des infirmières à l’intérieur de l’hôpital général de Hexham sans en avoir.

La fiducie pour la santé a confirmé qu’on lui avait ensuite dit une troisième fois de porter un masque et qu’il devait en recevoir un.

Il a de nouveau retiré son masque pour mener une interview avec les médias mais « c’était en accord avec tous les autres dans la salle, qui portaient un masque ».

Ils ont également demandé aux membres du public de ne pas suivre son exemple lors de la visite des établissements de santé.

Les critiques de M. Johnson ont déclaré que l’incident était révélateur d’une attitude désinvolte envers les mesures de Covid.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait serré la main de personnes dans un hôpital traitant des patients de Covid pendant les premiers jours de la pandémie et s’était demandé s’il avait enfreint les règles de verrouillage de Noël en faisant rester un ami, ce que le numéro 10 réfute fermement.

Le Premier ministre a été accusé de « parader » sans masque par le Parti travailliste (Photo: .)

Selon Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, « tous ceux qui faisaient partie de la visite officielle… ont été officiellement informés et rappelés à ces règles le jour même ».

La délégation de Downing Street a reçu des informations écrites qui comprenaient des règles sur le port du masque.

Les informations accessibles au public sur le site Web de l’hôpital indiquent clairement que les visiteurs doivent porter des masques à tout moment.

Un porte-parole de Downing Street plus tôt, le Premier ministre portait un masque dans les «zones cliniques» et a passé un test PCR avant la visite.

Mardi, le vice-Premier ministre Dominic Raab a déclaré que M. Johnson avait suivi « tous les protocoles et procédures » pendant qu’il se trouvait sur les lieux.

La fiducie a également exhorté toute personne visitant ses sites hospitaliers à ne pas suivre l’exemple du Premier ministre et à porter un masque à tout moment.

Le Premier ministre a été photographié portant un masque à d’autres moments pendant la visite (Photo: .)

La déclaration de l’hôpital a poursuivi: « … la prévention et le contrôle des infections ont toujours été et continuent d’être la priorité absolue dans tous nos hôpitaux et dans tous les autres sites de confiance. »

Le voyage aller-retour de 600 milles de M. Johnson à Northumberland le jour d’un débat d’urgence à la Chambre des communes sur la gestion par le gouvernement des sordides dans ses propres rangs a suscité de vives critiques de la part des partis d’opposition.

Le secrétaire fictif à la santé du Labour a accusé le Premier ministre de » défiler autour d’un hôpital sans masque » et a déclaré qu’il était » trop lâche pour se présenter au Parlement « .

Interrogé sur l’incident, l’envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé pour Covid-19 a déclaré à Sky News: » S’il vous plaît, est-ce que chaque dirigeant porterait des masques faciaux, en particulier lorsqu’il se trouve à l’intérieur.

« Ce virus est impitoyable et nous devons faire tout notre possible pour l’empêcher de s’interposer entre nous et de nous infecter. »

