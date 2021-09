L’hôpital de Surrey déclenche un incident critique – opérations, rendez-vous ambulatoires annulés | Royaume-Uni | Nouvelles

29/09/2021 à 11h02 CEST En collaboration avec l’ONG ‘Football for Peace’, le Leeds a proposé à une trentaine d’Afghans de jouer au football en Angleterre. C’est un programme pour accueillir dans leurs équipes ces filles qui ne peuvent plus faire de sport après le retour du régime taliban. Le gouvernement anglais a maintenant la parole. […] More