L’hôpital du gouvernement de la ville du Kerala injecte un vaccin contre le coronavirus à deux filles de 15 ans

Les filles ont immédiatement approché l’administration de l’hôpital et ont demandé un traitement d’urgence, craignant une réaction indésirable du vaccin à l’intérieur de leur corps. (Image représentative)

Dans ce qui semble être une erreur involontaire, deux filles de 15 ans résidant dans la ville d’Aryanad ont reçu un vaccin contre le coronavirus dans l’établissement de santé gouvernemental, ce qui a provoqué une situation de panique. Apparemment, les deux filles étaient venues à l’hôpital gouvernemental pour leur vaccin préventif à l’hôpital et auraient reçu par erreur un vaccin contre le coronavirus.

Selon le portail d’information Manorama, les filles ont été vaccinées par le vaccin Covishield, l’un des deux vaccins contre le coronavirus disponibles dans les hôpitaux publics du pays. Apparemment, peu de temps après avoir reçu le vaccin, les filles se sont rendu compte qu’elles avaient été mal vaccinées. Les filles ont immédiatement approché l’administration de l’hôpital et ont demandé un traitement d’urgence, craignant une réaction indésirable du vaccin à l’intérieur de leur corps.

Le médecin-chef de l’hôpital d’Aryanad a ensuite déclaré qu’ils étaient arrivés par erreur au centre de vaccination Covid-19 de l’hôpital et s’étaient fait vacciner avec le mauvais vaccin. Les deux filles qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus seraient désormais hors de danger.

Il est pertinent de noter que le gouvernement central n’a pas encore lancé d’appel à la vaccination des enfants de moins de 18 ans. À l’heure actuelle, le gouvernement n’autorise que les adultes de plus de 18 ans à se faire vacciner contre le coronavirus. Alors qu’une section d’experts de la santé a exhorté le gouvernement à commencer à vacciner les enfants en disant que le virus pourrait cibler de manière disproportionnée les enfants qui ne sont pas vaccinés et n’ont pas développé d’anticorps contre lui. Le gouvernement, quant à lui, a adopté une approche prudente et a résisté aux demandes de début de la vaccination contre le Covid-19 chez les enfants. Plusieurs pays européens ont déjà commencé à vacciner les adolescents avec des vaccins contre le coronavirus, craignant des vagues successives de coronavirus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.