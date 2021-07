L’hôpital Masina en collaboration avec TISS et MahaArogya Kaushalya Vikas Prashikshan Karyakram lance des cours de certification

La réalisation la plus récente a été la création d’une banque de sang à part entière avec une unité de fractionnement dans la ville.

L’hôpital Masina de Byculla s’est associé à l’Institut des sciences sociales Tata (TISS) et à MahaArogya Kaushalya Vikas Prashikshan Karyakram pour lancer des cours de certification sur les soins gériatriques, les soins de la démence et l’aide à domicile.

La même chose a été annoncée lors d’un webinaire de conférence virtuelle en présence du Dr Vispi Jokhi, PDG de l’hôpital Masina, Tanmay Nayak, directeur de projet au National University Students’ Skill Development Program (NUSSD), TISS et Vijaykumar Ayyer – Project Advisor for NGO (HWARF , Mumbai) et associé directeur, Spash Consultants.

Les cours de certification ont été conçus pour former les étudiants aux soins gériatriques, au traitement des personnes âgées et des patients atteints de démence et pour perfectionner les services de santé à domicile avec l’aide nécessaire pour équiper le système de santé d’un personnel qualifié pour assurer le bon déroulement du traitement.

Les cours lancés à l’hôpital Masina sont « Certificate in Geriatric Care » en collaboration avec TISS, Rotary Club of Bombay et Alzheimer’s and Related Disorders Society of India (ARDSI), « Home Health Aide Course » Certificat reconnu par le gouvernement dans le cadre du programme « Chief Minister MahaArogya Kaushalya Vikas Prashikshan Karyakram “Aide aux soins gériatriques” Certificat reconnu par le gouvernement sous le régime du “Ministre en chef MahaArogya Kaushalya Vikas Prashikshan Karyakram”.

Le Dr Vispi Jokhi, PDG de l’hôpital Masina, a déclaré : « Au cours des dernières années, nous avons observé un besoin de personnel de soutien à domicile avec 65% des personnes âgées dépendant des autres pour leur entretien quotidien. Nous sommes extrêmement fiers de lancer des cours de certification multi-spécialisation pour les candidats aux 10e et 12e passes dans le but de permettre l’emploi et de répondre au besoin de professionnels de la santé et de personnel de soutien qualifiés. Nous sommes ravis de collaborer avec TISS et MahaArogya Kaushalya Vikas Prashikshan Karyakram. Cette initiative est un pas en avant dans la consolidation de la fondation de jeunes adultes qui aspirent à se joindre au groupe de travail et à servir la communauté. Notre objectif est d’utiliser l’infrastructure de l’hôpital de Masina et l’expertise sur le terrain pour transmettre non seulement des connaissances théoriques, mais également une expérience pratique sur le terrain. Le professeur Shalini Bharat, vice-chancelier de TISS, a déclaré : « Dans le contexte de diverses transformations sociales, économiques et familiales en Inde, les personnes âgées sont aujourd’hui exposées à un risque accru de négligence et d’isolement avec des implications pour leur santé physique et mentale. Par conséquent, il existe un besoin croissant de faire appel à des soignants et des conseillers professionnels pour combler le vide créé par le rôle décroissant de la famille et de la société dans les soins et le soutien des personnes âgées. Le cours de certificat en soins gériatriques offert par l’Institut des sciences sociales Tata en collaboration avec l’hôpital Masina produira une main-d’œuvre qualifiée pour fournir des soins familiaux aux personnes âgées conformément à la vision de l’Institut de créer une main-d’œuvre plus humaine et bienveillante.

Vijaykumar Ayyer – Conseiller de projet pour l’ONG (HWARF, Mumbai) et associé directeur, Sparsh Consultants, « Nous sommes honorés d’améliorer les perspectives des membres de notre ONG en leur permettant d’être financièrement indépendants en les éduquant et en leur offrant des opportunités de travail. .Grâce à notre association avec l’hôpital Masina, nous sommes en mesure d’ouvrir la voie et d’établir une fondation pour la partie de la société qui cherche une direction et souhaite être dirigée vers une voie qui offre sécurité et stabilité financières. le plus ancien établissement de santé privé établi dans la ville de Mumbai qui fournit des soins primaires, secondaires et tertiaires multi-spécialités. L’hôpital est bien connu depuis de nombreuses années pour son centre de traitement des brûlures, connu pour ses excellents résultats cliniques chez les patients présentant plus de 70 % de brûlures. L’hôpital est également connu comme l’un des premiers hôpitaux privés à ouvrir une unité de nouveau-nés malades, ou « unité bébé prématuré ». L’actuelle unité néonatale intensive, le service de psychiatrie et le service d’orthopédie assurent également des soins sur le même campus.

En dehors de ceux-ci, l’hôpital de Masina propose des services d’obstétrique et de gynécologie, de médecine générale, de chirurgie générale, d’ophtalmologie, de dermatologie, de neurologie, de cardiologie, d’endocrinologie, etc. La réalisation la plus récente a été la création d’une banque de sang à part entière avec une unité de fractionnement dans la ville. Le service de psychiatrie de l’hôpital est considéré comme le seul hôpital privé de la ville à disposer d’un service de psychiatrie de soins tertiaires, où les patients sont traités pendant deux ans.

