L’hôpital méthodiste de Houston suspend plus de 170 travailleurs pour refus de vaccin ⋆ 10z viral

Un agent de santé détient des vaccins contre le coronavirus dans un centre de vaccination à El Paso, Texas, le 6 mai 2021. (Jose Luis Gonzalez/.)

L’hôpital méthodiste de Houston aurait suspendu plus de 170 de ses agents de santé pendant deux semaines sans salaire cette semaine après avoir choisi de ne pas recevoir de vaccin COVID-19 avant la date limite de lundi de l’hôpital.

L’hôpital exige que ses employés soient vaccinés et licenciera les employés suspendus qui ne recevront pas le vaccin dans deux semaines, selon Fox 4 Dallas.

Le président et chef de la direction de l’hôpital, Marc Boom, a déclaré que 99% de ses plus de 25 000 employés avaient été vaccinés avant la date limite. L’hôpital a également accordé des exemptions à 285 employés pour des raisons religieuses et médicales. Selon le Washington Post, 332 autres ont reçu des reports, y compris pour grossesse.

“Il est regrettable que le jalon d’aujourd’hui selon lequel Houston méthodiste devienne le système hospitalier le plus sûr du pays soit éclipsé par quelques employés mécontents”, a déclaré Boom dans un communiqué.

Il a annoncé les suspensions dans une note interne mardi.

“Je sais qu’aujourd’hui peut être difficile pour certains qui sont tristes de perdre un collègue qui a décidé de ne pas se faire vacciner”, a écrit Boom dans la note, obtenue par le Washington Post. “Nous ne leur souhaitons que bonne chance et les remercions pour leurs services passés à notre communauté, et nous devons respecter la décision qu’ils ont prise.”

Après avoir été informés de leurs suspensions, des dizaines de travailleurs ont manifesté devant l’hôpital.

“Ils ne peuvent pas nous contrôler ici”, a déclaré l’infirmière Jennifer Bridges à Houston Press. « J’en ai marre d’être contrôlé et j’en ai marre que les gens essaient de me dire quoi faire

Alors qu’au moins 177 employés ont déposé une plainte contre l’hôpital le mois dernier, arguant que l’hôpital ne peut pas forcer les employés à recevoir un « vaccin expérimental », Boom a déclaré que la loi du Texas autorise les hôpitaux à imposer des vaccins aux employés, comme ils l’ont fait avec le vaccin contre la grippe pour la dernière décennie.

Boom a ajouté que les vaccins COVID-19 “se sont avérés, grâce à des essais rigoureux, très sûrs et très efficaces et ne sont pas expérimentaux”.

