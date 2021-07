L’hôpital Patki, Kolhapur et Lilac Insights, Mumbai annoncent une nouvelle technologie sur NICS

Dans le processus de NICS, 20 microlitres de ce milieu de culture sont prélevés pour l’analyse de la constitution chromosomique de l’embryon, sans perturber l’embryon. Le blastocyste est congelé et conservé pour la procédure de transfert d’embryon plus tard.

L’hôpital Patki, Kolhapur et Lilac Insights Private Limited, Mumbai ont annoncé conjointement le succès de la technologie révolutionnaire dans le traitement de la fécondation in vitro (FIV) (test Tube Baby) appelée « Dépistage chromosomique non invasif (NICS) » des embryons de blastocystes préimplantatoires .

Le Dr Satish Patki, consultant senior en FIV de l’hôpital Patki et le Dr Sam Balu, chef du département de génomique chez Lilac Insights, ont été les principaux porte-parole pour partager l’annonce de cette technologie qui est proposée dans très peu de centres de FIV à travers le monde.

La FIV est un traitement déjà établi pour les couples infertiles où les ovules de la femme/femelle sont fécondés avec les spermatozoïdes du mâle dans un laboratoire puis cultivés dans l’incubateur. La forme la plus mature de l’embryon, sous la forme d’une boule de plusieurs cellules avec une cavité remplie de liquide appelée blastocyste, se développe le cinquième jour, après la récupération des ovules.

Il est prouvé qu’environ 30% à 40% des embryons développés au cours de la FIV sont anormaux sur le plan chromosomique (aneuploïde). Ainsi, après le transfert de ces embryons dans l’utérus de la mère, ils sont rejetés par nature et seuls les embryons chromosomiquement normaux (euploïdes) sont implantés, à condition que l’utérus soit réceptif.

À l’heure actuelle, la technologie qui détecte l’état chromosomique du blastocyste appelée Test Génétique Préimplantatoire (PGT) est invasive. Dans le PGT, quelques cellules du blastocyste sont prélevées par une petite aiguille (biopsie embryonnaire) au microscope à l’aide de la technologie laser, puis ces cellules sont soumises à l’évaluation chromosomique. Cependant, cette procédure a l’inconvénient d’être invasive et traumatisante pour l’embryon et peut conduire à des dommages embryonnaires. De plus, il faut un embryologiste qualifié pour effectuer la procédure et une instrumentation haut de gamme impliquant la machine laser.

NICS d’autre part est une procédure entièrement non invasive où l’embryon reste intact. Normalement, les embryons sont cultivés à l’incubateur pendant 5 jours individuellement dans une petite goutte de 20 à 30 microlitres du milieu de culture, disposée dans une boîte de Pétri. Pendant cette période de culture, l’ADN acellulaire des cellules de blastocyste migre vers le milieu de culture dans la gouttelette. Dans le processus de NICS, 20 microlitres de ce milieu de culture sont prélevés pour l’analyse de la constitution chromosomique de l’embryon, sans perturber l’embryon. Le blastocyste est congelé et conservé pour la procédure de transfert d’embryon plus tard. Habituellement, au cours du cycle de traitement de FIV, 6 à 8 ovules sont récupérés, ce qui entraîne la formation finale de 3 à 4 blastocystes. Le blastocyste qui présente un schéma euploïde (normal) est sélectionné pour le transfert.

La technologie NICS peut s’avérer révolutionnaire dans le traitement de la FIV car elle améliorera les chances de grossesse puisque seuls les embryons euploïdes sont transférés et les chances qu’ils soient implantés sont élevées. Il est particulièrement bénéfique pour les patients de plus de 35 ans, car l’incidence d’avoir des embryons aneuploïdes est plus élevée chez eux. Les NICS peuvent éviter le transfert et l’implantation ultérieure de ces embryons aneuploïdes, ce qui entraîne une mauvaise issue de la grossesse sous la forme d’avortements ou d’anomalies chromosomiques chez les bébés, comme la naissance avec le syndrome de Down.

Actuellement, dans de nombreux centres de FIV, 2 blastocystes ou plus sont transférés dans l’utérus de la mère dans l’espoir d’obtenir l’implantation d’au moins un. Cependant, à de nombreuses occasions, cela entraîne une grossesse gémellaire ou multiple, qui est médicalement considérée comme une grossesse à haut risque en raison de son association avec une incidence plus élevée de complications comme l’avortement, l’accouchement prématuré, l’hypertension pendant la grossesse et les bébés de faible poids à la naissance, nécessitant des soins en USIN. NICS peut guider le spécialiste de la FIV pour transférer un seul blastocyste euploïde en évitant une grossesse multifœtale.

L’hôpital Patki, en collaboration avec le département de génomique de Lilac Insights, effectue une analyse NICS de nombreux blastocystes. Une microphotographie de chaque blastocyste est prise et la corrélation de la morphologie et de la composition chromosomique du blastocyste est effectuée.

« Il est intéressant de noter que cinq patientes ont des résultats de grossesse positifs après avoir transféré des blastocystes euploïdes testés par NICS. Les blastocystes testés par NICS restants sont congelés et seront bientôt transférés », a déclaré le Dr Satish Patki, consultant senior en FIV, Hôpital Patki

Le Dr Sam Balu, responsable de la génomique chez Lilac Insights, a déclaré que « le dépistage non invasif des chromosomes dans les embryons de FIV change la donne. Le test SureT ™ (nom de marque du test de dépistage non invasif des chromosomes) pourrait être proposé comme test de dépistage non invasif de routine pour le nombre de chromosomes pour la plupart des embryons de FIV. Cela contraste fortement avec la pratique actuelle dans laquelle seuls quelques embryons sélectionnés sont dépistés à l’aide de PGT-A, car cette méthode est coûteuse car elle nécessite un laser, le processus de biopsie prend du temps et est également traumatisant pour l’embryon.

Il a ajouté que là où un échantillonnage de cellules d’un seul embryon dans PGT-A pouvait prendre jusqu’à une heure, la collecte d’échantillons pour le test SureT™ peut être effectuée en quelques minutes. Le test de dépistage SureT™ est une méthode économique, non traumatisante et efficace pour le dépistage du nombre de chromosomes dans les embryons de FIV ; qui est l’un des facteurs clés pour déterminer le succès de l’issue de la grossesse dans le traitement de FIV.

Le premier bébé FIV de Kolhapur est né à l’hôpital Patki en 1996 et depuis lors, des technologies avancées en FIV comme la micromanipulation, la congélation d’embryons et bien d’autres ont été documentées par l’hôpital Patki pour la première fois dans la ville.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.