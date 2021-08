L’horaire d’Ocho pour le 6 août 2021

Si c’est presque un sport, ESPN 8: The Ocho l’a ici.

C’est-à-dire, pour un jour de l’année, avec 24 heures de sports incroyables. C’est une stratégie audacieuse, Cotton.

Et ce jour, le 6 août, arrive plus tard cette semaine.

C’est vrai, ESPN transforme à nouveau ESPN2 en The Ocho, vous montrant des sports marginaux qui sont néanmoins très divertissants pendant une journée entière.

Ce temps? Il y a quelques événements Ocho parsemés tout au long de la semaine précédant vendredi, alors voici le programme complet pour vous préparer à ce qui devrait être une journée d’événements incroyable.

(Toutes les heures HE.)

13 h Strongman: Clash on the Coast Records Breakers

10 h 00 DGPT Best of Disc Golf Présenté par Discraft

Et il y a plus ! À partir d’une version :

Dans le cadre de cette édition, The Ocho sera en direct des championnats du monde 2021 de l’American Cornhole League (ACL) à Rock Hill, SC à 21 h HE. Ryan McGee et Marty Smith d’ESPN participeront à l’ACL Celebrity Throwdown aux côtés des légendes du football et des ACL Pros.