L’horloge qui marque l’heure de votre santé immunitaire

18 juil. 2021 à 12:01 CEST

Cette Intelligence artificielle il va modifier, et en fait il modifie déjà, le monde tel que nous le connaissons, c’est une réalité. L’apprentissage en profondeur, Apprentissage automatique& mldr; une technologie de pointe qui trouve également sa place dans de multiples branches de la science et de la médecine.

Dans ce développement de plus en plus technologique de la médecine, des chercheurs du Buck Institute for Research on Aging et de l’Université de Stanford, aux États-Unis, Ils ont mis en branle une horloge capable de mesurer notre santé immunitaire.

iÂge est le nom qu’ils ont donné à l’appareil.

Cette montre est capable de mesurer la charge inflammatoire du vieillissement, en plus de pouvoir prédire la multimorbidité, la fragilité, santé immunitaire, vieillissement cardiovasculaire & mldr;

Et tout, basé sur le L’apprentissage en profondeur o Deep Learning, une forme d’intelligence artificielle.

L’équipe du PhD David Furman a découvert que chimiokine soluble CXCL9, une protéine présente dans notre système immunitaire, notamment dans le sang, a pu fournir une série de données clés pour détecter précocement diverses pathologies liées à l’âge.

« L’intégration de la biologie dans cette approche nous a permis d’identifier un certain nombre de paramètres, notamment une petite protéine immunitaire impliquée dans l’inflammation systémique chronique liée à l’âge et le vieillissement cardiaque », David Furman, PhD, professeur agrégé au Buck Institute, directeur du projet 1001 Immunomes à l’Université de Stanford. Faculté de médecine et auteur principal de l’étude.

Cette inflammation est associée à de multiples maladies liées au vieillissement de notre système immunitaire, donc en la détectant, son apparition pourrait être prédite.

La lumière que la protéine CXCL9 apporte à la médecine

Avant cette étude, on savait déjà que la protéine CXCL9 il a été activé pour attirer les lymphocytes à l’endroit du corps où nous souffrons d’une infection.

Maintenant, en plus, grâce à cette recherche, il a été confirmé qu’il est également impliqué dans la régulation d’un grand nombre de gènes liés à l’inflammation et vieillissement vasculaire.

“Nous avons montré que la protéine CXCL9 régule à la hausse plusieurs gènes impliqués dans l’inflammation et qu’elle est également impliquée dans la sénescence cellulaire, le vieillissement vasculaire et le remodelage cardiaque défavorable”, Nazish Sayed, MD, PhD, professeur adjoint de chirurgie vasculaire à Stanford Medicine.

Données, dont l’analyse, aide à comprendre le moment où passe notre système immunitaire.

Cette charge inflammatoire a même été associée à longévité exceptionnelle qui ont les centenaires, c’est-à-dire ceux qui vivent plus de cent ans.

Une avancée médicale et technologique qui bouleverse la façon dont nous comprenons notre vieillissement.

L’étude, qui a été menée sur plus d’un millier de sujets analysés, a publié ses résultats dans la revue scientifique Nature Aging.

Applications de surveillance de l’âge

Le développement technologique de Buck Institute for Research on Aging et Stanfor Universityd a comme principale application la possibilité de détecter le risque qu’une personne développe plusieurs maladies chroniques.

Ceci est réalisé en évaluant les dommages physiologiques cumulés que le système immunitaire du patient en question peut subir.

La fragilité du corps, des os et des muscles associée à l’âge est un grand casse-tête pour la santé des personnes.

“Avec iAge, vous pouvez prédire sept ans à l’avance qui deviendra fragile, ce qui nous laisse beaucoup de place pour anticiper”, a déclaré David Furman, auteur principal de l’étude.

Le fait que toutes les maladies liées à l’âge soient associées à une certaine inflammation systémique chronique est ce qui permet d’augmenter l’efficacité de ce développement technologique.

Une option de plus pour anticiper le passage du temps.