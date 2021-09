L’horloge tourne alors que l’as de Leicester demande un changement turc de dernière minute

in

Le milieu de terrain de Leicester City Nampalys Mendy fait face à une course de 11e heure pour signer pour Galatasaray avant la fermeture de la fenêtre de transfert turque.

Le joueur de 29 ans est avec les Foxes depuis l’été 2016. Cependant, il n’a jamais vraiment été en mesure de trouver une place de départ régulière. L’international sénégalais n’a disputé que 79 apparitions toutes compétitions confondues, dont 65 en Premier League.

L’intrigant d’origine française a été exclu de l’équipe de Leicester en Ligue Europa. Et, avec la possibilité d’être largué de la fête de Premier League du club, il cherche une sortie.

L’ancienne star niçoise a encore un an à courir sur son contrat au King Power Stadium. Et les Turcs recherchent un accord de prêt d’un an.

Cinq anciens joueurs de Manchester United toujours disponibles en tant qu’agents libres

Mendy est actuellement en service international avec le Sénégal et fait face à une course folle pour terminer le déménagement. Le mercato turc se clôture mercredi soir et son agent, Yacine Ayad, a expliqué la situation.

“Les deux clubs vont bien et Nampalys aussi pour un prêt”, a-t-il déclaré à FootMercato. « Mais le joueur doit arriver à Dakar (capitale sénégalaise) dans les prochaines heures.

“C’est donc une course contre la montre qui promet de le faire arriver à Istanbul avant 23h59 demain (mercredi) soir et la fin du mercato turc.”

Mendy a connu 15 départs parmi 23 apparitions dans l’élite en 2020-2021. Sa campagne la plus réussie a eu lieu en 2018-19 lorsque l’ancienne star de la France des moins de 21 ans a joué 31 fois en championnat.

Mais il se pourrait bien que ses jours dans les East Midlands soient comptés car il sera en rupture de contrat l’été prochain.

La sortie de Mendy est probable après l’effondrement du déménagement de Choudhury

Hamza Choudhury a été pressenti pour rejoindre Newcastle United en prêt. Il semblait prêt à déménager à St James ‘Park le jour de la date limite, mais le déménagement ne s’est pas concrétisé.

Steve Bruce aurait été frustré qu’il ne pouvait pas faire prêter le joueur. Et il se peut que cela aide Mendy à tenter de quitter Leicester.

Choudhury a pris la place de Premier League que Mendy aurait pu avoir. Et l’as des Lions de la Teranga est maintenant sur le point de déménager à Istanbul.

Brendan Rodgers a beaucoup de talent au milieu de terrain à sa disposition. Et il est ouvert au débat sur le temps de jeu que Mendy aurait vu.

Si l’accord est conclu, l’ancien monégasque aura une chance de jouer en Ligue Europa. Galatasaray a été tiré au sort dans un groupe avec la Lazio, Marseille et le Lokomotiv Moscou.

LIRE LA SUITE: Leicester conclut un accord de prêt d’ailier alors que le milieu de terrain se dirige vers l’Italie