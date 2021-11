L’horloge tourne sur la meilleure offre de smartwatch Android Cyber ​​Monday de 2021

En parcourant les meilleures offres de montres connectées Cyber ​​Monday, vous verrez des remises mineures sur les montres lifestyle de Samsung et Apple, ainsi que des remises importantes sur Garmins et Fitbits. Mais si vous recherchez une montre Android qui vous offre des performances de remise en forme de qualité supérieure et qui a l’air bien de le faire, vous voudrez acheter le TicWatch Pro 3 Ultra GPS – actuellement 100 $ de réduction pour le week-end du Cyber ​​Monday.

L’une des meilleures montres intelligentes Android incontestées, la TicWatch Pro 3 Ultra ne vous coûtera que 201 $ pour le Black Friday. C’est moins cher que la Galaxy Watch 4 à prix réduit, et il y a un argument facile à faire valoir que vous devriez opter pour Mobvoi plutôt que Samsung à ce prix.

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS | 100 $ de rabais



Avec une autonomie constante de trois jours, une prise en charge future de Wear OS 3, un GPS embarqué, NFC, des performances rapides et un superbe écran double couche, la TicWatch Pro 3 Ultra est la montre à battre pour le Cyber ​​Monday.

200 $ sur Amazon

L’une des meilleures montres intelligentes Android incontestées, la TicWatch Pro 3 Ultra est dotée d’un écran double couche AMOLED de 1,4 pouce qui la rend toujours visible même en plein soleil. La couche supérieure utilise si peu d’autonomie que cette TicWatch peut durer 45 jours par charge en mode Essential avec une fonctionnalité minimale.

Pour une utilisation régulière, il durera trois jours « avec surveillance de la fréquence cardiaque et suivi de l’oxygène dans le sang 24 heures sur 24, Wi-Fi, Bluetooth, suivi du sommeil, notifications et même une séance d’entraînement ou deux », selon notre critique. Toute montre de style de vie typique mourra en une journée avec ces fonctionnalités actives, mais les piles des montres Mobvoi sont faites de choses plus sévères.

Son processeur Snapdragon 4100 et 1 Go de RAM ne sont pas les meilleurs disponibles aujourd’hui, mais c’est certainement le meilleur à ce prix réduit, et Mobvoi a overclocké ses 4100 à 2,0 GHz pour des vitesses plus rapides que la moyenne pour des performances rapides lors de la navigation dans les menus .

Le rétroéclairage s’allume en 18 couleurs différentes en fonction de votre humeur. Source : Chris Wedel/Android Central

Alors que le TicWatch Pro 3 Ultra exécute une version plus ancienne de Wear OS, pour l’instant, il recevra la mise à jour Wear OS 3 à la mi-2022. C’est un temps d’attente décent, mais le système d’exploitation actuel est toujours parfaitement utilisable pour le moment ; et une fois qu’il aura obtenu la mise à jour, il sera peut-être moins susceptible d’obtenir une réduction de prix aussi importante ! C’est donc le bon moment pour prendre de l’avance.

Si vous voulez quelque chose de moins cher et de plus axé sur la forme physique, les meilleures offres Cyber ​​Monday Fitbit pourraient être mieux adaptées. Mais cette montre vous offre de meilleurs logiciels et applications à utiliser en dehors des entraînements et a fière allure sur votre poignet. Notre offre de montres intelligentes Black Friday préférée également, cette offre TicWatch Pro 3 Ultra pourrait ne pas durer, alors prenez-en une pendant que vous le pouvez !

