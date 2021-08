L’horloger haut de gamme Breguet nomme un vétéran du Swatch Group au poste de PDG – WWD

in

PARIS – L’horloger suisse haut de gamme Breguet a nommé Lionel a Marca, vétéran du Swatch Group, au poste de directeur général, faisant de lui l’un des rares horlogers à la tête d’une grande marque horlogère.

A Marca succède à Marc Hayek, qui a repris ses fonctions après le départ en 2020 de Thierry Esslinger, qui avait remplacé Hayek en tant que PDG en septembre 2017. Issu de la famille Hayek, qui dirige le Swatch Group, Hayek est également président de Breguet.

Après un apprentissage horloger, Marca rejoint le Swatch Group en 1992 chez le fabricant de mouvements Frédéric Piguet. Le cadre suisse a ensuite rejoint ETA, la filiale de Swatch Group qui fournit des mouvements horlogers, où il a contribué au développement et à l’amélioration de plusieurs complications horlogères.

A Marca a conseillé différentes entreprises du groupe, notamment dans les domaines du contrôle qualité et de la mise en place de nouvelles lignes de production. Il a été nommé aux conseils d’administration de Blancpain en 2004 et de Harry Winston en 2014. En 2019, il a également rejoint le conseil d’administration élargi du Swatch Group.

« Si aujourd’hui Lionel a Marca est l’un des rares horlogers à la tête d’une marque horlogère de renom, alors il sera sans aucun doute en mesure d’orienter Breguet vers le plus brillant des futurs à la veille de son 250e anniversaire », a déclaré la marque, qui était fondée en 1775.

Breguet se situe au sommet de la pyramide des marques du Swatch Group, aux côtés de Blancpain et Jaquet Droz. Le groupe possède également des marques allant de Harry Winston, Omega et Longines à des labels accessibles comme Swatch, Tissot et Hamilton.

VOIR ÉGALEMENT:

Regardez les marques se précipiter vers les chaînes numériques

Rolex et Tudor Watch ouvrent la boutique du Meatpacking District à New York en partenariat avec Tourneau

Les Geneva Watch Days sont prévues pour fin août