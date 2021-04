L’horreur classique culte Lake Mungo arrive sur Blu-ray au Royaume-Uni en mai ⋆ .

]]>]]>

Second Sight Films a annoncé que l’horreur australienne classique culte du réalisateur Joel Anderson en 2008 Lac Mungo est prévu pour une sortie Blu-ray en édition limitée au Royaume-Uni en mai pour la toute première fois, consultez la pochette et les détails des fonctionnalités spéciales ici …

Depuis sa sortie originale en 2008, ce refroidisseur de style documentaire a fait des vagues de grande envergure, passionnant les fans d’horreur et inspirant les cinéastes en herbe du monde entier et s’imposant comme un classique culte de bonne foi. Maintenant, le film effrayant obtient la sortie qu’il mérite qui voit de toutes nouvelles interviews avec les acteurs et l’équipe; fans de cinéastes Justin Benson et Aaron Moorhead et Rob Savage de l’animateur du réalisateur du jour; un tout nouveau commentaire, des essais vidéo et du matériel d’archives.

Quand Alice Palmer, 16 ans, se noie tragiquement en nageant dans le barrage local, sa famille en deuil commence à vivre une série d’événements étranges et inexplicables et devient de plus en plus instable. Cherchant l’aide d’un parapsychologue, ils apprennent qu’Alice avait vécu des moments extrêmement troublants et dérangeants et cachait des secrets profonds et sombres. Maintenant, ils sont désespérés de savoir ce qui a hanté leur fille et ce qui leur arrive. Le lac Mungo détient-il la terrifiante vérité?

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Archiver le commentaire audio par le producteur David Rapsey et le DoP John Brawley Nouveau commentaire audio par Alexandra Heller-Nicholas et Emma Westwood Captured Spirits: une interview avec le DoP John Brawley Ghost in the Machine: une interview avec le producteur David Rapsey A Cop and a Friend: une interview avec les acteurs Carole Patullo & James Lawson Kindred Spirits: Cinéastes Justin Benson & Aaron Moorhead sur Lake Mungo Hosting Spirits: Cinéaste Rob Savage sur Lake Mungo Simulacra and Spirits: un essai vidéo du cinéaste Josh Nelson Autopsy of a Family Home: un essai vidéo de cinéaste Joseph Wallace Scènes supprimées

CONTENU DE L’ÉDITION LIMITÉE

Étui rigide Livret à reliure parfaite avec de nouveaux essais de Sarah Appleton, Simon Fitzjohn, Rich Johnson, Mary Beth McAndrews et Shellie McMurdo, entretien avec l’acteur James Lawson par Alexandra Heller-Nicholas et de rares photos des coulisses Trois cartes d’art de collection

