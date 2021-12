L’horreur d’AstraZeneca alors que des milliers de vaccins sont GASPILLÉS après que les gens ont refusé le vaccin | Monde | Nouvelles

Le ministère de la Santé publique du Paraguay a estimé qu’environ 100 000 doses ont expiré le mois dernier. Le Dr Hernán Martínez, vice-ministre de la Santé, a déclaré que les flacons non ouverts seraient retirés du réfrigérateur et détruits.

Le Dr Héctor Castro, directeur du programme élargi de vaccination, a expliqué au début du mois qu’il y avait environ un demi-million de doses à administrer et que la prise en charge était d’environ 15 000 par jour.

Il a déclaré: « Nous avions 500 000 doses lorsque nous avons commencé à parler de la prochaine date de péremption, plusieurs stratégies ont été établies qui ont conduit à une administration moyenne de 15 000 par jour, de sorte que plusieurs régions sanitaires n’ont plus de dose avec cette expiration à la fin du mois de novembre, mais il y en a d’autres qui l’ont encore.

Le Dr Castro a averti que le pays pourrait ne pas avoir suffisamment d’approvisionnements pour durer d’ici la fin de 2021.

Il a ajouté : « Il est important que la population ait accès à la vaccination pour atteindre l’objectif de 80 % de vaccination.

L’un des créateurs du jab Oxford/AstraZeneca a averti qu’une autre pandémie menacerait des vies humaines et pourrait être « plus contagieuse » et « plus mortelle ».

Le professeur Dame Sarah Gilbert, a prononcé la 44e prestigieuse conférence Richard Dimbleby, et a déclaré que les progrès scientifiques réalisés dans la recherche contre la lutte contre les virus mortels « ne doivent pas être perdus ».

Dame Sarah a déclaré: « Ce ne sera pas la dernière fois qu’un virus menace nos vies et nos moyens de subsistance.

« La vérité est que le prochain pourrait être pire. Cela pourrait être plus contagieux, ou plus mortel, ou les deux. »

Elle a ajouté: « Nous ne pouvons pas permettre une situation où nous avons traversé tout ce que nous avons traversé, puis constater que les énormes pertes économiques que nous avons subies signifient qu’il n’y a toujours pas de financement pour la préparation à une pandémie.

« Les progrès que nous avons réalisés et les connaissances que nous avons acquises ne doivent pas être perdus. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega