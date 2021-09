L’horreur de Covid alors qu’un test d’écouvillonnage provoque une fuite du cerveau de l’homme pendant neuf mois dans un événement rare | Sciences | Nouvelles

in

L’homme, originaire de République tchèque, a subi un test d’écouvillonnage nasal COVID-19 en mars 2020 après un contact étroit avec un cas confirmé de coronavirus.

Mais après avoir reçu un résultat négatif, il aurait eu le nez qui coule juste de sa narine droite.

Ce symptôme rare, que le patient croyait à tort dû à des allergies, a duré neuf mois avant d’aller voir un médecin en décembre 2020.

Mais une tomodensitométrie de son crâne a montré que l’homme avait une lésion cérébrale rare, selon un nouveau rapport, publié dans le JAMA Otolaryngology-Head and Neck Surgery,

On lui a diagnostiqué une fuite de liquide céphalo-rachidien (LCR), une maladie rare mais grave dans laquelle le liquide clair qui entoure le cerveau et la moelle épinière s’échappe par un défaut du crâne et sort par le nez.

Les fuites de LCR sont dangereuses car elles peuvent augmenter le risque de méningite, qui est une infection des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Pourtant, les patients peuvent avoir une fuite de LCR pendant des années avant de développer de graves problèmes, a précédemment rapporté Live Science.

Les fuites de LCR sont généralement observées après des traumatismes crâniens ou une chirurgie cérébrale.

Les rapports indiquent que, dans ce cas, la fuite de LCR de l’homme était probablement une complication extrêmement rare causée par le test.