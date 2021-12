L’horreur de Covid alors qu’une étude prévient qu’Omicron pourrait déclencher une nouvelle vague d’infections parmi les vaccinés | Sciences | Des nouvelles

Le terrible avertissement intervient un jour après que le Premier ministre Boris Johnson a déclaré une « urgence » dans la lutte contre Omicron. Selon de nouvelles recherches prépubliées par des chercheurs de l’Université d’Oxford, il a été démontré que les vaccins contre le covid induisaient des niveaux inférieurs d’anticorps neutralisants face à la nouvelle variante de coronavirus préoccupante. Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang de personnes ayant déjà reçu les deux doses du vaccin Oxford/AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech.

L’étude, qui a été publiée sur le serveur de pré-impression MedRxiv, a montré une « diminution substantielle » des titres neutralisants – une mesure des anticorps neutralisants qui se forment en réponse à la vaccination ou à l’infection par COVID-19.

Les résultats suggèrent que la variante Omicron peut entraîner une nouvelle vague d’infections, même parmi les personnes vaccinées.

Selon les chercheurs, les résultats correspondent aux données publiées par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), qui ont montré une efficacité réduite contre les maladies symptomatiques, en raison d’Omicron, par rapport à la variante Delta.

Cependant, il a été démontré que l’efficacité s’améliorait avec une troisième dose de rappel d’un vaccin Covid.

Et il n’y a eu à ce jour aucune preuve suggérant que la variante Omicron augmente le risque de Covid sévère, d’hospitalisation ou de décès parmi les vaccinés.

Le professeur Gavin Screaton, chef de la division des sciences médicales de l’université et auteur principal de l’article, a déclaré : « Ces données aideront ceux qui développent des vaccins et des stratégies de vaccination à déterminer les voies pour protéger au mieux leurs populations et à faire passer le message que ceux à qui on propose une vaccination de rappel devraient la prendre.

« Bien qu’il n’y ait aucune preuve d’un risque accru de maladie grave, ou de décès, du virus parmi les populations vaccinées, nous devons rester prudents, car un plus grand nombre de cas imposera toujours un fardeau considérable sur les systèmes de santé. »

C’est une histoire de rupture. Actualisez la page pour en voir plus.