L’horreur de Covid en Europe alors que les corps s’entassent dans les mogues – L’OMS met en garde 2 MILLIONS de morts près | Monde | Nouvelles

Les corps s’entassent dans une morgue d’un hôpital en Roumanie, recevant 41 personnes décédées en 24 heures, soit plus du double de sa capacité. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les taux d’hospitalisation et de mortalité montrent que le continent est principalement confronté à une pandémie de non vaccinés.

Les décès signalés dus au COVID-19 ont atteint près de 4 200 par jour la semaine dernière en Europe, le double de ceux enregistrés fin septembre, selon l’OMS.

Les décès dus au virus ont dépassé la barre des 1,5 million, le COVID-19 étant identifié comme la première cause de décès en Europe par l’Institute for Health Metrics and Evaluation.

L’OMS s’attend à ce que 25 pays de la région Europe subissent une pression élevée ou extrême sur les lits d’hôpitaux, le nombre de décès cumulés devant atteindre 2,2 millions d’ici le printemps de l’année prochaine.

Le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a préconisé une approche « vaccin plus » avec des personnes recevant les doses standard, prenant un rappel si proposé et incorporant des mesures préventives.

Des reporters se sont rendus à la morgue de l’hôpital universitaire de Bucarest où ils ont filmé des corps dans des couloirs.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la Roumanie a l’un des taux de vaccination les plus bas de l’UE avec 35,5% de vaccins injectés par rapport au plus bas, la Bulgarie avec 24,4% et la République d’Irlande avec 76,2%.

Des médecins roumains ont déclaré à CNN qu’ils luttaient contre les fausses nouvelles, la suspicion et la superstition.

Le Dr Alexandra Munteanu a déclaré : « Il y a beaucoup de médecins, moi y compris, qui travaillent avec les patients de Covid, et nous essayons de dire aux gens que cette maladie existe réellement. »

L’OMS attribue la quatrième vague du continent à la transmissibilité élevée de la variante Delta, au temps plus froid, à l’assouplissement des restrictions et au grand nombre de personnes non vaccinées.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a lancé un avertissement sévère sur l’importance de se faire vacciner, déclarant lors d’une conférence de presse à Berlin lundi : « D’ici la fin de cet hiver, tout le monde en Allemagne sera soit vacciné, guéri ou mort. »

Il y a eu 45 326 nouveaux cas de COVID-19 en Allemagne aujourd’hui, contre 30 643 hier.

L’Autriche est entrée dans un quatrième verrouillage national complet au milieu des troubles à travers l’Europe. À partir d’une minute après minuit, les Autrichiens ont été invités à travailler à domicile tandis que les magasins non essentiels étaient fermés.

Les restaurants, bars, coiffeurs et théâtres ont fermé leurs portes jusqu’au 12 décembre au moins, la mesure devant être évaluée après 10 jours.

Le pays est le premier à annoncer la vaccination obligatoire avec une loi devant entrer en vigueur en février.

Le ministre autrichien de la Santé, Wolfgang Mueckstein, a déclaré: « Un verrouillage, une méthode relativement difficile, un marteau, est la seule option pour réduire les nombres [of infections] ici. »

Le pays a enregistré 11 921 nouveaux cas aujourd’hui contre 13 795 hier.

Pendant ce temps, les Pays-Bas ont connu leur plus forte augmentation sur un jour de nouvelles infections la semaine dernière (23 591). Il y a eu un peu plus de 23 000 nouveaux cas aujourd’hui.

Les nouvelles règles de verrouillage dans le pays se sont heurtées à une résistance, la police équipée de canons à eau affrontant des manifestants à La Haye vendredi dernier.

Il y a également eu des violences à Rotterdam et à Bruxelles, en Belgique, en réponse au resserrement des restrictions.