L’horreur de Goa continue: 15 autres meurent chez GMCH alors que la pression d’alimentation en oxygène baisse à nouveau

Le plus grand établissement Covid de Goa, le Goa Medical College and Hospital (GMCH), a signalé 15 décès supplémentaires entre 2 heures du matin et 6 heures du matin hier en raison d’une baisse de la pression d’alimentation en oxygène. La tragédie est survenue malgré que le banc de la Haute Cour de Bombay à Goa ait ordonné au gouvernement de l’État de veiller à ce qu’il n’y ait plus de décès dus à des problèmes d’oxygène.

Des proches de patients et des médecins du GMCH ont passé des appels SOS alors que la pression d’oxygène commençait à baisser dans les quartiers de Covid vers 1 heure du matin, a rapporté The Indian Express. Bien que les responsables du département de la santé et de la police se soient précipités pour aider, la pression d’oxygène n’a pu être rétablie qu’après 20 minutes, ce qui s’est avéré fatal pour 15 patients, selon le rapport.

La Haute Cour avait demandé mercredi au gouvernement de l’État de veiller à ce que plus aucun décès ne se produise en raison d’un manque d’oxygène. Le ministre de la Santé, Vishwajit Rane, avait déclaré que la mort de 26 patients Covid au GMCH mardi pourrait être due à des problèmes d’oxygène. Lorsque le tribunal a été informé hier de nouveaux décès, le tribunal a déclaré: «Nous sommes désolés».

Un médecin résident du GMCH a déclaré que la pression dans le pipeline central avait commencé à baisser vers 1 heure du matin hier et que trois patients de son service avaient succombé aux fluctuations. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu une baisse de la pression d’oxygène au moins cinq à six fois, a affirmé le médecin.

Le médecin a déclaré que des fluctuations de la pression d’oxygène se produisaient depuis deux semaines maintenant. Il a dit que si les corrections peuvent être effectuées facilement pendant la journée si la pression fluctue, il est difficile de contrôler les choses la nuit car il n’y avait que deux médecins dans le service.

Le médecin a affirmé que le numéro du panneau central d’oxygène de l’hôpital avait également été composé mais était resté sans réponse.

Le gouvernement de l’État a déclaré hier au tribunal que des tracteurs transportaient des chariots de bouteilles d’oxygène de Scoop Industries situé à 15 km de l’hôpital et qu’il était difficile d’augmenter l’approvisionnement.

Alors que le gouvernement de l’État a également énuméré d’autres défis logistiques dans le remplissage des bouteilles d’oxygène à l’hôpital, le banc a déclaré qu’il était très peiné que de tels problèmes entraînent de graves conséquences pour les victimes de Covid. «Nous attendons de l’administration de l’État qu’elle trouve des voies et des moyens pour surmonter ces problèmes logistiques afin que des vies précieuses ne soient pas perdues», a-t-il déclaré.

L’avocat général Devidas Pangam et le secrétaire à la Santé Ravi Dhawan avaient soutenu devant le tribunal que le Centre avait accepté d’améliorer l’approvisionnement en oxygène de Goa. Le tribunal avait été informé que Goa avait besoin de 40 MT d’oxygène par jour au lieu du quota alloué de 26 MT.

Selon PTI, Goa avait sollicité l’intervention du Centre pour s’assurer qu’il obtenait son quota quotidien de 11 tonnes d’oxygène liquide de Kolhapur dans le Maharashtra. Elle a affirmé qu’au lieu de 110 tonnes entre le 1er et le 10 mai, elle n’avait obtenu que 66,74 tonnes de Kolhapur.

