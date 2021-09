L’horreur de la chute à plat de Glasgow alors qu’une fille de 2 ans tombe à 40 pieds de la fenêtre à Barrhead – Police Scotland | Royaume-Uni | Nouvelles

Une tour à marches populaire conçue pour les enfants et disponible sur Amazon a récemment été rappelée par la Consumer Product Safety Commission (CPSC) en raison d’un grave problème de sécurité. L’élément en question est la tour d’apprentissage StepUp Sidekick. Il est fabriqué par Step2. Meilleure offre du jour L’outil électrique le plus vendu d’Amazon […] More