L’horreur de la mère de Bolton alors que le bébé est gravement endommagé au cerveau après un accident de piscine | Royaume-Uni | Nouvelles

Katie Burton, 33 ans, profitait d’une chaude journée d’été à Bolton avec sa famille le 19 juillet. La mère de deux enfants, qui est également enceinte de 36 semaines de son troisième enfant, jouait avec ses tout-petits lorsqu’ils ont décidé d’aller à l’intérieur pour refroidir.

George, trois ans, s’est éloigné de sa mère pour regarder la télévision dans une autre pièce.

Penelope, une, s’est ensuite égarée après George.

Quand Katie est allée dans la cuisine, elle a remarqué Penelope allongée immobile dans l’eau.

La jeune fille était entrée dans le jardin par les portes-fenêtres ouvertes et était tombée accidentellement dans la grande pataugeoire.

La mère s’est précipitée vers la piscine et a trouvé Penelope face contre terre et complètement insensible.

Après avoir crié au père de Penelope, Grant, d’appeler une ambulance, Katie a immédiatement tiré la fille hors de l’eau et a commencé à pratiquer la RCR.

Des véhicules des services d’urgence, dont une ambulance aérienne, sont rapidement arrivés sur les lieux et ont transporté la jeune fille à l’hôpital pour enfants de Manchester.

Après un coma d’une semaine, Penelope a été transférée au service de neurologie pendant 10 semaines.

Les analyses ont ensuite tragiquement révélé que la jeune fille avait subi une grave lésion cérébrale. Elle est incapable de s’asseoir, de parler ou de manger.

Les médecins n’ont pas pu rassurer Katie que sa fille se remettra jamais de cet horrible accident.

S’adressant au Manchester Evening News, Katie a partagé son cauchemar en trouvant sa fille dans la piscine.

Elle a déclaré au point de vente: «J’étais engourdie, j’étais tellement choquée. Je ne pouvais même pas penser.

“J’ai juste pensé, ‘Oh mon dieu, ne me quitte pas’.”

Elle et Grant ont passé les dernières semaines à enseigner à Penelope “tout depuis le début”.

Dans le but d’aider Penelope à se remettre de l’incident tragique, la famille a organisé une collecte de fonds sur JustGiving à travers l’association caritative Just4Children.

Lors de la collecte de fonds, Katie a demandé 125 000 £ pour un essai aux États-Unis qui utilise des cellules souches du cordon ombilical d’un frère comme traitement des lésions cérébrales, ainsi que de l’oxygénothérapie hyperbare, des séances de physiothérapie et de rééducation, des équipements spécialisés et des ajustements à domicile.

Katie a déclaré que le “montant ahurissant” représente “la meilleure chance” pour Penelope de se remettre de l’accident traumatisant.

La collecte de fonds a déjà permis de récolter 113 054 £, soit environ 90 % de l’objectif total de la famille.

Katie a également déclaré qu’elle voulait que “les gens apprennent la RCR” après sa tragédie familiale, ajoutant: “J’espère que les gens n’auront jamais besoin de l’utiliser, mais s’ils le font, cela pourrait sauver des vies.”

Elle a ajouté: «Penelope prend des tonnes de médicaments et est alimentée par un tube. Elle est à nouveau comme un nouveau-né.

« Elle parlait et marchait avant, maintenant elle ne peut plus parler et elle ne peut plus marcher.

“Elle a commencé à sourire – alors nous espérons que ce sera le début.

« Elle pourrait commencer à ramper. On lui apprend tout depuis le début.

“Les médecins disent qu’elle pourrait avoir des problèmes de mobilité à l’avenir.

« C’est notre bébé et elle est complètement différente de ce qu’elle était. C’est vraiment triste.”