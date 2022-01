L’horreur de la plage de Skegness alors que des phoques décapités ont été retrouvés échoués sur le rivage dans un mystère «tragique» | Sciences | Des nouvelles

Une découverte choquante d’un phoque sans tête a été faite le 2 janvier sur la plage d’Anderby Creek, près de Skegness. Les images du spectacle macabre révèlent une coupe nette et droite le long du cou de l’animal et le crâne est resté à côté de la carcasse. La carcasse semblait avoir d’énormes morceaux manquants de son corps et de sa queue. Les habitants ont contacté les organisations de protection de la faune et le conseil de district d’East Lindsey pour obtenir de l’aide pour retirer le phoque.

Les autorités sont maintenant en quête de réponses.

Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair comment le phoque a subi les blessures mortelles, le Lincolnshire Wildlife Trust soupçonne que le phoque pourrait s’être empêtré dans un filet.

Dans un communiqué, l’organisation a déclaré: « Le phoque sur la plage d’Anderby Creek est très décomposé et est probablement mort depuis plusieurs mois et flotte au large. Les vents et les marées récents l’ont finalement amené à la côte.

« Il n’est pas possible de déterminer exactement ce qui est arrivé au phoque, mais la ligne droite coupée autour de l’épaule peut être due à un enchevêtrement dans un filet qui a garrotté l’animal.

« Les charognards et les décomposeurs trouvent plus facile de commencer à attaquer la tête car il existe des portails faciles pour obtenir une bouchée / prise de dent, par exemple, des yeux, des oreilles, de la bouche, etc. La tête peut être facilement retirée car il n’y a qu’une petite partie de la colonne vertébrale le tenant sur le corps. Entrer directement dans le torse est assez difficile pour les charognards car la peau est dure. »

L’organisation met maintenant en garde les gens sur l’impact dévastateur que peuvent avoir les déchets marins.

Sa déclaration disait : « C’est tragique de voir un phoque mort échoué sur la plage de cette manière, mais cela met en évidence les dangers auxquels les animaux sont confrontés à cause des filets, des cordes et d’autres déchets jetés dans l’environnement marin.

« L’impact des déchets marins est énorme – un million d’oiseaux et 100 000 mammifères marins sont tués par les déchets plastiques chaque année dans le monde. »

Mais alors que les déchets marins sont une explication de cet événement épouvantable, certains ont tiré des conclusions plus sinistres.

Haley Williams, 41 ans, de Nottingham, est tombée sur l’un des phoques sans tête alors qu’elle était en vacances avec son mari.

LIRE LA SUITE: La fusée espion de Poutine devrait s’écraser sur Terre cette semaine

« Il a continué à marcher vers l’endroit où se trouvait le phoque et nous sommes sortis de la plage parce que je me sentais troublé par ses commentaires. »

Mais ce n’est pas le seul phoque décapité qui a été repéré.

Le 31 décembre, un autre phoque décapité a également été trouvé par des promeneurs sur la plage de Chapel St Leonards.

Le Lincolnshire Wildlife Trust organise ce week-end des événements de nettoyage de plage du Nouvel An pour aider à lutter contre la menace des déchets marins pour les animaux.

Rapports supplémentaires d’Eleanor Maslin sur https://www.lincolnshirelive.co.uk/news/mystery-surrounds-beheaded-seals-washed-6445586.