L’horreur de l’effondrement d’une falaise au Brésil : 7 morts et plus de 30 blessés après la chute du mur du canyon sur des bateaux | Monde | Des nouvelles

Des images d’horreur du lac Furnas à Capitólio ont vu des hommes et des femmes crier alors qu’une énorme portion plate de roche s’est détachée de la paroi du canyon et a basculé sur deux bateaux de plaisance en dessous. L’un des bateaux semble échapper au pire de la chute mais est englouti par la roche brisée et la vague qui en résulte, tandis que l’autre semble avoir été touché directement et coulé.

Un passager, portant un gilet de sauvetage, peut être vu en train de sauter du côté du bateau avant l’impact.

Quatre bateaux dans la vidéo semblent s’être échappés de la paroi du canyon qui s’effondre.

La séquence de sept secondes se termine lorsque le caméraman se met à couvert des débris entrants.

L’effondrement se serait produit vers 11h00 heure locale (14h00 GMT).

Selon le lieutenant Pedro Aihara, trois navires ont été touchés par des chutes de pierres.

Sur les 32 blessés, neuf personnes ont été hospitalisées.

Quelque 23 des 32 personnes ont été soignées pour des blessures légères tandis que les personnes blessées ont été soignées pour des fractures.

Des plongeurs et des hélicoptères seraient sur place à la recherche d’autres survivants dans l’eau.

LIRE LA SUITE : Fleuve Amazon : la découverte d’un requin « indicateur de la santé du fleuve »

Une autre vidéo publiée par Conexão GeoClima, une organisation de recherche scientifique brésilienne, montrait des touristes se prélassant sous les embruns d’une cascade quelques minutes avant que les rochers ne tombent.

Il a déclaré dans un tweet : « Quelques minutes avant l’accident avec une chute de pierres à Capitolio, Minas Gerais, une tête d’eau a été enregistrée dans la cascade de Furnas Canyon. Notez le volume soudain dans la cascade.

Le gouverneur du Minas Gerais, Romeu Zema, aurait envoyé des messages de solidarité avec les victimes sur les réseaux sociaux.