L’horreur des toilettes de Lewis Hamilton qui le « hantera » pour toujours, Shaquille O’Neal éclipsant Max Verstappen, Megan Thee Stallion snobant Martin Brundle et une ballerine dansant sur un piano

La campagne de Formule 1 2021 a ravi les fans avec l’une des batailles les plus féroces pour être sacré champion du monde depuis de nombreuses années.

Mais pour chaque moment où les supporters ont été impressionnés par les compétences de Lewis Hamilton et Max Verstappen, il y a aussi eu beaucoup de moments dingues.

.

Hamilton et Verstappen ont tout partagé, des circuits au champagne

Avec une seule course à faire au calendrier de la F1, la folie ne fera que s’intensifier dans ce qui a déjà été un spectacle depuis des lustres.

Quels ont été les événements les plus étranges de la saison ? talkSPORT.com a tous les détails…

La terreur des toilettes

Le Grand Prix de Belgique a peut-être été la course la plus courte de l’histoire de la Formule 1, car la pluie a causé le chaos à Spa – mais au moins les pilotes l’ont rendu mouvementé.

Hamilton n’a réussi à terminer que troisième et il n’a pas non plus passé un bon moment hors de la piste, comme le prouve ce clip hilarant d’une de ses interactions radio.

L’as de Mercedes a révélé qu’il avait été traumatisé par ce qu’il avait vu à l’intérieur des toilettes du garage.

Il a dit : « Je suis content d’être allé aux toilettes. Celui où je suis allé, quelqu’un avait largué une bombe folle là-dedans. La pire chose qui soit.

« Ça va me hanter à vie. »

Lewis Hamilton avec le clou de la course d’aujourd’hui « Je suis content d’être allé aux toilettes. Celui où je suis allé, quelqu’un avait largué une bombe folle là-dedans. La pire chose qui soit… Cela va me hanter pour la vie. » pic.twitter.com/VGG6yIknmA – Joe Pompliano (@JoePompliano) 29 août 2021

Clause Martin Brundle

Brundle est connu pour ses promenades emblématiques sur la grille, où il interviewe des pilotes, des chefs d’équipe et des célébrités avant le départ d’un Grand Prix.

Son style de signature fait partie de la couverture du sport automobile au Royaume-Uni depuis trois décennies et a fait un retour cette saison après la levée des protocoles Covid.

Pourtant, l’ancien pilote McLaren et Williams a été impliqué dans une altercation choquante avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion au Grand Prix des États-Unis.

Brundle a été ignoré par le chanteur de « WAP » alors qu’il tentait de lui poser des questions avant que son garde du corps n’intervienne et ne le repousse.

L’homme de 62 ans a déclaré plus tard à Sky Sports F1. «De nouvelles règles ont été introduites, selon lesquelles les célébrités sur la grille ne doivent plus avoir de gardes du corps.

« Ça doit être la ‘clause Brundle’, et ils sont obligés de me parler. J’aime bien qu’ils m’ignorent, pour être honnête.

Meghan Thee Stallion a fait tourner les têtes au Grand Prix des États-Unis

La collaboration Martin Brundle x Megan Thee Stallion C’est trop drôle pic.twitter.com/Bq9DJ1kQg7 – Adam (@Adam_Palace) 24 octobre 2021

Attaque de Shaq

Alors que Meghan Thee Stallion voulait rester hors des projecteurs, la légende de la NBA Shaquille O’Neal n’avait aucun problème à être le centre d’attention.

Verstappen a repoussé son rival pour le titre Hamilton pour étendre son avance au sommet du Circuit des Amériques, mais tous les yeux n’étaient pas rivés sur l’homme Red Bull.

Le cadre de 7 pieds 1 pouce de Shaq a été mis en valeur de manière spectaculaire lorsqu’il a remis le trophée à Verstappen – qui était à peine plus grand que lui sur le podium, Hamilton étant encore plus petit que l’icône du basket-ball.

O’Neal avait déjà fait tourner les têtes lors de sa grande entrée dans le paddock, arrivant dans la voie des stands dans une voiture à toit ouvert personnalisée.

Shaq (au centre) était plus grand que Hamilton (à gauche) – malgré sa montée sur le podium

.

La légende de la NBA O’Neal avait également la voiture la plus étrange du paddock Champagne and Shoes

Daniel Ricciardo est peut-être célèbre pour avoir effectué un « shoey » sur le podium en buvant du champagne dans sa botte de course chaude et en sueur.

Cependant, Lando Norris, qui figurait parmi les trois premiers, a également pris une gorgée des chaussures de son coéquipier McLaren… plutôt que d’utiliser les siennes ou de rejoindre Valtteri Bottas pour sauter le rituel.

Le Britannique a déclaré: « C’était bon. Pas un grand fan de ce genre de boisson en tout cas, alors quand vous en avez l’ajout qui sort d’une chaussure, de Daniel, où son pied en sueur est depuis deux heures…

« Ce n’est vraiment pas quelque chose que je conseille aux autres d’essayer un jour, et j’espère ne plus jamais avoir à le refaire. Mais j’ai dit – je pense que nous avons dit – au début de l’année ou à un moment donné que si nous étions ensemble sur le podium, je le ferais.

« Alors je l’ai soutenu et j’étais heureux de le faire. Zak (Brown) l’a fait aussi.

«Je pense qu’il aimait vraiment ça. C’était cool, une expérience cool. C’est un bon souvenir pour tout le monde. Autant je l’ai détesté, autant je l’ai apprécié.

.

Ricciardo a remporté une victoire en Italie, malgré le crash

.

Lando Norris avait hâte de goûter à certains de ces mélanges de sueur australienne Mercedes

Hamilton a terminé troisième du Grand Prix de Hongrie en août, mais le pilote Mercedes a dû se battre pour le podium depuis la dernière place.

Le Britannique a été impliqué dans une étrange confusion au départ alors qu’il était le seul sur la grille à ne pas être aux stands pour les pneus secs au redémarrage après un drapeau rouge précoce.

La décision, qui a fait d’Hamilton le seul pilote à ne pas partir de la voie des stands, l’a conduit à tomber à l’arrière du peloton.

Un tour plus tard, le joueur de 36 ans a été contraint de changer pour des pneus slicks, ce qui a permis au futur vainqueur Esteban Ocon d’en profiter pleinement.

Hamilton a déclaré : « Nous avons tous commencé sur ces inters… et pendant le tour de formation, je ne faisais que donner des informations à l’équipe. Je veux dire, c’était sec dans tous les coins et je n’arrêtais pas de leur dire ‘c’est sec, sec, sec, sec’ mais ils disaient juste de rester dehors.

« Je ne comprends pas vraiment mais je suis sûr que c’est définitivement une erreur de notre part, mais nous gagnons et perdons en équipe et nous portons le fardeau de l’erreur ensemble et nous continuons à nous battre, donc l’équipe a fait un travail incroyable avec la stratégie, avec des arrêts aux stands, et je devais juste la faire fonctionner là-bas.

F1

Hamilton était le seul à ne pas être allé au stand pour changer de pneus avant le redémarrage Russian Doll

Il y avait quelques scènes un peu étranges pour commencer le Grand Prix de Russie, avec une ballerine dansant sur un piano remplaçant l’hymne national habituel.

La musique jouée à Sotchi n’était pas l’hymne national du pays, en raison de leur interdiction sportive mondiale imposée par l’Agence mondiale antidopage.

Après la découverte de violations généralisées du dopage aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 en Russie, l’AMA a annoncé une interdiction de quatre ans – plus tard réduite – des athlètes représentant le pays lors des championnats du monde, y compris la Formule 1.

L’interdiction signifie également que les athlètes russes ne peuvent pas utiliser leur drapeau, c’est pourquoi Nikita Mazepin avait un espace blanc à côté de son nom là où le symbole de la Russie serait normalement.

Et les organisateurs de F1 ont amélioré leur cérémonie d’avant course en faisant danser une ballerine sur un piano à queue sur l’air de Tchaïkovski.

.

Une ballerine a joué à la place de l’hymne national russe, laissant de nombreux Crash Bandicoot confus

Yuki Tsunoda a fait plus de gros titres pour ses paroles étonnamment franches que pour ses performances en piste lors de sa saison recrue en F1.

Mais le pilote le plus court sur la réclamation la plus mémorable de la grille a été sa réaction à la nouvelle qu’il avait été retenu par AlphaTauri pour la saison 2022.

Tsounda, qui a heurté les barrières d’Imola, de Bakou, de France et de Hongrie, a déclaré : « J’étais un peu surpris de rester l’année prochaine.

« Tout d’abord, merci à l’équipe et je suis vraiment excité à nouveau pour cette opportunité l’année prochaine.

« Rien que pour cette année, j’apprendrai le plus possible. [I was surprised] parce que je continue de planter et [costing] beaucoup d’argent pour l’équipe.

Tsunoda s’écrasera dans une ville près de chez vous l’année prochaine Fêtes et football

Le quadruple champion de F1 Sebastian Vettel est l’un des pilotes les plus populaires de la grille, en partie grâce à son sens de l’humour attachant.

Lors d’une journée pluvieuse à Spa, le pilote allemand s’est rendu au garage Haas pour jouer au football avec son compatriote Mick Schumacher.

Le couple a été filmé en train de s’amuser avec deux autres membres du personnel – Vettel n’ayant pas dit à son équipe Aston Martin où il était allé !

Plus tard dans l’année, il a fait craquer tout le monde en tirant dans le mauvais sens un popper pour célébrer l’anniversaire de Fernando Alonso avant le GP de Hongrie.

.

La surprise de Vettel pour Alonso s’est retournée contre lui lorsqu’il a tiré dans le mauvais sens sur un popper de fête

VOUS L’AVEZ TROUVÉ ! – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 29 août 2021