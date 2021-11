L’horreur du défilé de Waukesha rendue possible par les tentatives des procureurs de gauche de réformer la libération sous caution, selon les critiques

Selon des experts de la justice pénale et de l’application des lois, les tentatives de réforme de la caution pénale qui mettent des délinquants violents comme le suspect de Waukesha Darrell Brooks Jr. dans la rue à faible coût ou gratuitement mettent en danger les communautés à travers le pays.

La police de villes comme Milwaukee, New York, Chicago et Los Angeles est confrontée à un manque de personnel et à un moral bas – en partie à cause de telles politiques, selon Betsy Brantner Smith, sergent de police à la retraite et porte-parole de la National Police Association.

« Ces procureurs extrêmement libéraux qui veulent parler de justice réparatrice, et ce que cela signifie, c’est que nous mettons le public en danger en essayant de donner à ces personnes trop d’occasions de récidiver », a-t-elle déclaré. « C’est incroyablement frustrant pour les forces de l’ordre, et c’est juste absolument dangereux pour nos communautés. »

Le suspect du défilé de Waukesha, Darrell Brooks, arrive au tribunal pour sa mise en accusation.

LE SUSPECT DE WAUKESHA PARADE DARRELL BROOKS FACE À 5 ACCUSATIONS D’HOMICIDE INTENTIONNEL AU 1ER DEGRÉ, DÉTENU SUR UNE caution de 5 M$

Elle a souligné la décision des procureurs de Milwaukee plus tôt ce mois-ci de ne demander qu’une caution de 1 000 $ pour Darrell Brooks Jr., qui avait des antécédents criminels violents remontant à 1999 et un mandat actif pour avoir sauté la caution pour une accusation de crime sexuel au Nevada.

Brantner Smith a reconnu qu’une caution élevée pour des infractions mineures et non violentes est injuste – mais l’histoire de Brooks est extrême : plusieurs condamnations pour armes à feu et batteries, strangulation, infractions sexuelles et accusations de drogue sur une feuille de rap de 50 pages qui couvre trois États.

Le suspect d’horreur du défilé de Waukesha, Darrell Brooks Jr., a un long passé criminel. (PD de Waukesha)

Dimanche, il aurait traversé une foule d’innocents assistant à un défilé de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin, tuant au moins six personnes et en blessant des dizaines. La plainte pénale allègue que l’un des agents qui l’ont arrêté l’a observé sans « aucune émotion sur son visage ».

« Lorsque nous arrêtons quelqu’un, en particulier pour un crime violent, et qu’il sort presque immédiatement, puis qu’il récidive, cela porte atteinte à l’âme absolue des policiers », a déclaré Brantner Smith.

WAUKESHA PARADE HORROR: DARRELL BROOKS LIBÉRÉ DEUX FOIS CETTE ANNÉE MALGRÉ UN MANDAT ACTIF AU NEVADA

Les procureurs de district progressistes de Los Angeles, San Francisco et Chicago, endroits que Brantner Smith a distingués, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital sur l’affaire Waukesha, la réforme de la caution et l’intersection des deux. Une demi-douzaine d’autres procureurs non plus.

John Chisholm, le procureur de gauche de Milwaukee, a annoncé mardi que son bureau ouvrait une enquête interne sur sa propre recommandation de libération sous caution pour Brooks au début du mois. Le procureur adjoint chargé de l’affaire a demandé une somme de 1 000 $ malgré le passé criminel stupéfiant de Brooks et un mandat d’arrêt en suspens au Nevada pour saut sous caution. Le tribunal l’a accordé.

Le procureur de district du comté de Milwaukee, John T. Chisholm. (Bureau du procureur du comté de Milwaukee)

HORREUR DE NOL À WAUKESHA : MILWAUKEE DA ANNONCE UN EXAMEN INTERNE DE LA RECOMMANDATION DE DARRELL BROOKS BAIL

« La recommandation de mise en liberté sous caution de l’État dans cette affaire était anormalement faible à la lumière de la nature des accusations récentes et des accusations en instance contre M. Brooks », a déclaré le bureau de Chisholm dans un communiqué annonçant l’enquête. « La recommandation de mise en liberté sous caution dans cette affaire n’est pas conforme à l’approche du bureau du procureur du comté de Milwaukee concernant les affaires impliquant des crimes violents. »

Plus tôt cette année, un autre juge a dû libérer Brooks pour seulement 500 $ en raison d’arriérés de calendrier qui auraient violé son droit constitutionnel à un procès rapide, a déclaré lundi le bureau de Chisholm.

L’homologue de Chisholm dans la ville voisine de Waukesha a adopté une approche différente dans sa demande de libération sous caution contre Brooks mardi, respectant sa promesse de chercher quelque chose de si élevé qu’il n’aurait aucune chance de le payer.

Cinq victimes adultes tuées dans l’attaque du défilé de Waukesha. Une sixième victime, celle-ci un enfant, a été annoncée devant le tribunal mardi.

Elle a demandé et reçu une caution de 5 millions de dollars pour cinq chefs d’homicide volontaire au premier degré, l’équivalent dans le Wisconsin d’un meurtre au premier degré. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, le criminel de longue date encourrait cinq condamnations à perpétuité consécutives. Une sixième accusation est attendue à la suite du décès d’une autre victime, celle-ci un enfant, qui était hospitalisée depuis deux jours.

La police a identifié les cinq adultes tués dimanche comme étant Virginia Sorenson, 79 ans, LeAnna Owen, 71 ans, Tamara Durand, 52 ans, Jane Kulich, 52 ans et Wilhelm Hospel, 81 ans.

MISES À JOUR EN DIRECT DE WAUKESHA PARADE

Mike Padden, un avocat de la défense basé au Minnesota qui exerce également dans le Wisconsin, a qualifié le fait que Brooks ait été libéré il y a à peine trois semaines de « pitoyable ».

Des chaises sont abandonnées après qu’une voiture a traversé un défilé de vacances à Waukesha, Wisconsin, États-Unis, le 21 novembre 2021. REUTERS/Daniel Steinle AUCUNE REVENTE. PAS D’ARCHIVES

« Il n’aurait jamais dû être libéré [earlier this month] à cause du mandat du Nevada, mais même s’il n’y avait pas eu de mandat dans le Nevada, la caution aurait dû être suffisante », a-t-il déclaré. « Cela pourrait facilement entrer dans la catégorie des tentatives de meurtre. »

Dans ce cas, Brooks aurait frappé une femme au visage, lui aurait volé son téléphone portable et l’aurait renversée avec le même SUV qu’il est accusé d’avoir traversé des dizaines de personnes lors du défilé dimanche soir.

« C’est tellement flagrant que quelqu’un devrait perdre son emploi à cause de cela », a-t-il déclaré. « C’est à quel point c’est mauvais. »

LA VOITURE DE SAN FRANCISCO DEMOCRAT CAmbriolée À L’HTEL DE VILLE PENDANT QU’IL DEMANDE UNE AUDITION SUR L’AUGMENTATION DE LA CRIMINALITÉ

Peut-être que les procureurs commencent à s’en apercevoir.

Le DA Chesa Boudin de San Francisco, dont les parents ont tous deux été envoyés en prison pour meurtre et qui a refusé de commenter cette histoire, a annoncé mardi soir des accusations de crime contre neuf personnes dans le cadre d’un réseau de vol à l’étalage.

Boudin est confronté à une élection de rappel sur son propre dossier en tant que procureur – qui comprend des différends sur ses politiques progressistes et des critiques après qu’un libéré conditionnel aurait utilisé une voiture volée pour faucher deux femmes dans une rue de San Francisco le soir du Nouvel An.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Et après sa conférence de presse mardi, une publication locale a tweeté qu’une équipe de tournage avait été attaquée à l’extérieur et s’était fait voler son équipement.