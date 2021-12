L’horreur du stationnement à Londres alors que les agents de la circulation accumulent 30 000 £ d’amendes par JOUR | Royaume-Uni | Nouvelles

Il révèle que l’arrondissement de Londres a gagné plus de 1 200 £ par heure, ce qui représente 10,8 millions de livres sterling sur une moyenne de 227 225 amendes de stationnement. Cela équivaut à 29 630 £ par jour, soit 1 235 £ de l’heure.

Preston, à l’autre extrémité de l’échelle, ne reçoit que 131 £ par jour d’amendes de stationnement sur un total de seulement six PCN toutes les 24 heures.

Rivervale Leasing a envoyé des demandes d’accès à l’information à 30 conseils dans les régions les plus peuplées du Royaume-Uni, demandant le nombre de PCN délivrés pour des infractions de stationnement ainsi que le montant des revenus perçus.

Les résultats montrent que dans l’ensemble, les conseils ont collecté 45 millions de livres sterling par an grâce aux infractions de stationnement.

Bud Johnston, Group Marketing Manager chez Rivervale, a déclaré : « Ne négligez jamais une amende de stationnement, qu’elle émane d’un conseil ou d’une entreprise privée.

« Si vous pensez que votre billet a été émis injustement, il est préférable de passer par les canaux appropriés pour faire appel.

« La recherche montre que trois contraventions sur cinq sont contestées avec succès, vous pourriez donc avoir une chance d’annuler une amende incorrecte. »

Il a recommandé de bien réfléchir avant de faire appel, les amendes pouvant doubler voire tripler si une personne met trop de temps à payer.

Des conseils gratuits sont disponibles auprès de Citizens Advice ou sur des forums tels que PePiPoo.

Brighton et Hove viennent ensuite avec une moyenne de 12 611 £ sur 333 billets émis quotidiennement, selon la recherche.

Exeter, Allerdale, Belfast, Blackburn, Newport, Warrington, Wigan, Wolverhampton et Peterborough ont émis le moins de billets, allant de six à 46 par jour et allant de 145 £ à 1 308 £.

Certains PCN voient des pénalités plus élevées que d’autres, de sorte qu’un conseil peut recevoir plus d’argent qu’un autre pour le même nombre d’amendes.

L’étude intervient alors que Living Streets, un organisme de bienfaisance qui fait campagne pour de meilleures routes pour les piétons, a exhorté le gouvernement à publier sa réponse à une consultation sur le stationnement sur les chaussées, qui s’est clôturée il y a plus d’un an.

L’organisation a envoyé une lettre au secrétaire aux Transports Grant Shapps pour lui demander pourquoi les ministres n’avaient pas encore donné suite au résultat.

Il a déclaré que ne rien faire n’était pas une option et que quelque chose devait être fait pour progresser sur ce problème de longue date.