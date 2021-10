L’horreur d’un accident de voiture à Londres alors que le véhicule fait carrière dans un salon de coiffure à Walthamstow – de nombreux blessés | Royaume-Uni | Nouvelles

Les services d’urgence, y compris une ambulance aérienne, ont été appelés pour l’incident sur Hoe Street à Walthamstow juste avant 14 heures.

Cinq personnes ont été transportées à l’hôpital à la suite de la collision.

La police a déclaré que les blessures ne mettraient pas la vie en danger ou ne changeraient pas la vie.

Un porte-parole de la Met Police a déclaré: « La police a été appelée à 13 h 47 le jeudi 14 octobre pour signaler une collision impliquant un véhicule et plusieurs piétons dans Hoe Street.

« Des agents, ainsi que des collègues du service d’ambulance et du service d’ambulance aérienne de Londres, se sont rendus sur les lieux et ont immédiatement prodigué les premiers soins au conducteur de 65 ans et à d’autres personnes sur les lieux.

« On pense que toutes les blessures ne mettent pas la vie en danger et ne changent pas la vie.

« Un certain nombre de fermetures de routes sont en place.

« Toute personne ayant des informations, s’il vous plaît appelez le 101 ou tweetez @MetCC en citant 3761/14Oct. »

Le service d’ambulance de Londres a tweeté : « Nous avons traité cinq personnes sur les lieux de cet incident à #Walthamstow – où un véhicule est entré en collision avec un bâtiment – ​​et les avons toutes emmenées à l’hôpital, trois en priorité.

« Nos équipages ont maintenant été retirés de la scène. »

Un tweet précédent a déclaré: « Nous avons envoyé un certain nombre de ressources sur les lieux d’une collision sur Hoe Street, #Walthamstow. Un véhicule est entré en collision avec un bâtiment. »

PLUS À VENIR