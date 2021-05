L’horreur italienne arrivera sur Netflix avec Une histoire d’horreur classique – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Une histoire d’horreur classique est la nouvelle sensation du cinéma d’horreur et de gore viscéral italien qui sera diffusée en exclusivité sur Netflix le 14 juillet. Cela a été présenté par ses réalisateurs, Roberto De Feo et Paolo Strippoli (La malédiction de Lake Manor) partageant leur première bande-annonce, des images et un synopsis officiel, s’assurant que leur nouveau film est un mélange de Milieu et Le massacre à la tronçonneuse du Texas.

Sous le scénario des réalisateurs eux-mêmes avec Lucio Besana, Milo Tissone et David Bellini, A Classic Horror Story rend hommage au cinéma d’horreur italien classique à travers de nombreuses références telles que les forêts occultes, mystérieuses et les créatures masquées, le tout pour contribuer, selon son créateurs, “quelque chose de complètement nouveau” dans le genre.

À partir du peu que révèle cette première bande-annonce, A Classic Horror Story présentera des scènes de sang authentique qui ne conviennent pas aux estomacs sensibles, avec la torture brutale des protagonistes qui souffrent depuis longtemps; Son casting comprend des noms tels que Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick ou Alida Baldari Calabria. Nous vous laissons son synopsis officiel.

«Cinq personnes qui partagent la voiture voyagent en camping-car pour atteindre une destination commune. La nuit tombe et pour éviter le cadavre d’un animal, ils se heurtent à un arbre. Quand ils reprennent conscience, ils sont au milieu de nulle part. La route sur laquelle ils voyageaient a disparu; il n’y a plus qu’une forêt dense et impénétrable et une maison en bois au milieu d’une clairière. Ils découvriront bientôt que c’est le foyer d’un culte indescriptible. Comment sont-ils arrivés là? Que s’est-il vraiment passé après l’accident? Quelles sont les créatures masquées représentées dans les peintures de la maison? Peuvent-ils se faire confiance pour essayer de sortir du cauchemar dans lequel ils ont été piégés?

