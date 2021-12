L’horreur! L’acteur espagnol joue un cubano-américain

« Being the Ricardos » est un film sur une semaine dans la vie du casting de « I Love Lucy ». Avec autant d’événements sportifs annulés en raison du coronavirus de Wuhan, j’ai regardé ce film sur Amazon Prime la semaine dernière.

L’intrigue se concentre sur (1) les problèmes conjugaux de Lucille Ball et Desi Arnaz et (2) la tourmente résultant des informations selon lesquelles Ball s’est une fois inscrit pour voter en tant que communiste. Il y a aussi une forte dose de féminisme, ce qui est naturel dans un film sur une pionnière de la télévision dans les années 1950.

L’anti-anti-communisme est une autre affaire. Soixante-dix ans après les faits, les mêmes personnes qui voulaient une enquête sur une éventuelle influence russe dans les confins des médias sociaux sont toujours furieuses qu’au début de la guerre froide, le Congrès ait enquêté, avec des motifs raisonnables, sur une éventuelle influence soviétique à Hollywood — la force tout à fait dominante dans la culture américaine à l’époque.

Pour être honnête, « The Ricardos » n’est pas aussi mauvais que la plupart des films du genre « liste noire ». Les méchants sont des journalistes, en particulier Walter Winchell, pas tellement des agents publics qui enquêtent réellement.

Le comité de la Chambre sur les activités antiaméricaines prend un coup ou deux, mais pas le rap. Il avait déjà effacé Ball. Et – alerte spoiler – le réalisateur du FBI J. Edgar Hoover fait son tour en tant que deus ex machina du film.

De plus, le communisme n’est pas romancé. En fait, il existe des méchants communistes, mais uniquement sous la forme de références aux communistes cubains.

Pourtant, le personnage de Ball excuse le communisme de son mentor américain (il ne se souciait que des travailleurs) et suggère qu’à l’époque où elle s’est inscrite en tant que communiste, ce n’était pas très différent de s’inscrire en tant que républicain.

La meilleure chose à propos de « Being the Ricardos » est la performance de Javier Bardem dans le rôle de Desi Arnaz. À mon avis, Bardem est spectaculaire et parfait pour le rôle.

Pourtant, sa sélection pour incarner Arnaz a été critiquée par l’enceinte politique identitaire de la communauté latino. Pourquoi? Parce qu’Arnaz était cubano-américain et Bardem est espagnol. Il n’a aucun lien avec Cuba et n’est même pas considéré comme un Latino. Les compteurs de haricots de politique identitaire le classent comme hispanique.

Voici un exemple des objections

Je suis juste ici pour rappeler à Hollywood… que Desi Arnaz était cubano-américaine… donc latino…. et Javier Bardem… est hispanique… sans racines latino. Et autant que j’adore Javier Bardem… arrêtez de lancer des Espagnols dans des rôles latinos.

Mais pourquoi?

En voici un autre :

Beaucoup de gens en Espagne sont dérangés si d’autres les confondent avec l’Amérique latine parce que les Espagnols voient les Latinos comme des personnes de couleur, et ils ne veulent pas être associés à cela. Ce qui me dérange, ce n’est pas d’être considéré comme une personne de couleur, mais que les gens ignorent que l’Espagne était un pays colonisateur. Il efface cette histoire.

Donc, faire passer un Espagnol pour un cubano-américain efface l’histoire coloniale de l’Espagne ? S’il te plaît.

Quelqu’un qui s’appelle Yolanda Machado est même mécontent que le film n’ait pas été « écrit par le cubano-américain drôle, créatif et féroce ».

Dans d’autres nouvelles, une nouvelle version de Macbeth par l’un des frères Coen présente Denzel Washington dans le rôle titre. C’est marrant, il n’a pas l’air écossais.

Je comprends la distinction. Il y a beaucoup de rôles pour les Blancs, alors que certains Latinos pensent que les acteurs latinos n’obtiennent pas assez de rôles.

Mais la seule obligation d’un artiste ou d’un réalisateur est de présenter le meilleur travail possible. S’il pense qu’un Espagnol livrera la meilleure performance de Desi Arnaz, l’Espagnol devrait être choisi comme Arnaz. Ce n’est pas le travail du réalisateur d’expier le colonialisme espagnol ou de compenser d’autres cas dans lesquels les acteurs latinos auraient pu être les meilleurs pour un rôle mais ont été ignorés.

Bardem a répondu au rabat en disant: « Je suis un acteur, et c’est ce que je fais dans la vie: essayez d’être des gens que je ne suis pas. » À droite.

Mais alors Bardem a semblé jouer la carte de la victime :

Que faisons-nous avec Marlon Brando jouant Vito Corleone ? Que fait-on de Margaret Thatcher interprétée par Meryl Streep ? Daniel Day-Lewis jouant Lincoln ? Pourquoi cette conversation se produit-elle avec des personnes avec des accents ? Où est cette conversation avec des anglophones faisant des choses comme « The Last Duel », où ils étaient censés être des Français au Moyen Âge ? C’est très bien. Mais moi, avec mon accent espagnol, je suis cubain ?

Il a conclu en disant : « Si nous voulons ouvrir la boîte de vers, ouvrons-la pour tout le monde.

Je dis qu’il n’y a pas de vrais vers dans la boîte.