L’horreur policière révélée: les médecins généralistes recevront une formation supplémentaire pour faire face aux traumatismes des officiers | Royaume-Uni | Nouvelles

Le National Police Wellbeing Service travaille avec le NHS pour élaborer des directives pour les médecins généralistes, similaires à celles fournies pour l’armée, afin de mettre en évidence les menaces uniques auxquelles les agents sont confrontés.

Les policiers exposés à des traumatismes sur des scènes de crime horribles, des enquêtes sur des abus sexuels sur enfants et des criminels violents seront plus susceptibles d’être envoyés pour des conseils 1-1 que des séances de groupe dans le cadre du nouveau diktat, selon des sources.

La formation dispensée aux médecins généralistes garantira que les agents qui demandent de l’aide recevront des soins plus appropriés, ont ajouté des sources.

Les inspecteurs de surveillance se verront également conférer de nouveaux pouvoirs pour s’assurer que les forces protègent correctement la santé physique et mentale des agents.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, présidera aujourd’hui la première réunion du Police Covenant Board.

Le pacte crée une obligation légale de faire davantage pour soutenir la police et impose au ministre de l’Intérieur de faire rapport chaque année au Parlement sur les progrès réalisés avec le pacte.

L’objectif initial de l’alliance est la protection physique, la santé et le bien-être, ainsi que le soutien aux familles.

S’exprimant lors de la réunion du Pacte de police, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, dira : « J’ai été déterminé dans ma détermination à faire en sorte que la police dispose du soutien dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions de protection du public.

« C’est une priorité absolue pour moi.

« Le nouveau Pacte de police reconnaîtra les dangers et les méfaits auxquels ils sont confrontés chaque jour dans l’exercice de leurs fonctions.

« Nous devrions toujours reconnaître la bravoure et les sacrifices de nos policiers et l’alliance démontrera notre devoir en tant que nation d’aider ceux qui servent notre pays et en particulier de reconnaître la bravoure, l’engagement et les sacrifices de ceux qui travaillent ou ont travaillé dans police. »

Les forces de police de tout le pays recevront également un ensemble unifié de normes à respecter pour protéger la santé physique et mentale des agents.

Le Service national de bien-être de la police travaille avec les forces pour s’assurer qu’elles sont réalisables.

Parmi les lignes directrices figurent une exigence pour le personnel de santé au travail «d’avoir les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience, la formation, la capacité et la motivation pour les tâches qu’ils effectuent».

Et les forces doivent montrer aux nouvelles recrues l’aide dont elles disposent lorsqu’elles s’engagent pour éviter que les officiers ne souffrent en silence.

Les chefs doivent également avoir des accords en place avec des spécialistes pour aider sur un éventail de questions, selon les lignes directrices.

Le ministre de l’Intérieur ajoutera : « En tant que ministre de l’Intérieur, je suis déterminé à travailler sans relâche pour continuer à protéger nos forces de police, qui travaillent avec diligence chaque jour pour assurer la sécurité des gens et faire baisser la criminalité.

« Ce groupe Police Covenant transformera le soutien que nous offrons à l’ensemble de nos forces de police.

« Il est juste que le Pacte s’applique à toutes les personnes impliquées dans la police, qu’il s’agisse du personnel, des bénévoles et des retraités, ainsi que des officiers en service.

Le Conseil se réunira tous les trimestres pour assurer le succès à long terme du Pacte de la police et fournir les résultats convenus et suivre les progrès.

John Apter, président national de la Fédération de police d’Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré : « Le Pacte de la police est quelque chose en quoi je crois passionnément, et je suis incroyablement fier que cela devienne enfin réalité.

« Nous avons travaillé longtemps et d’arrache-pied à la création d’un Pacte pour nous assurer qu’il profite à tous les policiers, employés, bénévoles, leurs familles et nos collègues à la retraite.

« La première réunion du Conseil du Pacte est un pas en avant important et j’ai hâte de jouer mon rôle pour faire en sorte que le Pacte soit significatif et tangible pour tous nos membres et leurs familles. »