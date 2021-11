LA TRIBUNE

Marcos Nogueroles Hernandez

Nouvelle victoire facile de Démétrios Andrade, le combattant le plus évité sur la scène actuelle.

Nous nous souvenons tous de la conférence de presse où Saúl «Canelo» Álvarez a discrédité D.Andrade en l’appelant «Horrible».

Bon, le temps continue de passer et on continue de voir comment tous les grands boxeurs de ces poids évitent l’affrontement avec un Andrade dont ils ne savent pas s’ils seront capables de vaincre.

Soyons honnêtes : se battre avec Demetrius est un brun, d’abord parce qu’il peut battre n’importe qui et ensuite parce qu’il ne vous garantit pas un gros sac pour prendre le risque.

Si vous gagnez bien mais si vous perdez votre carrière est ruinée. Les Álvarez, Charlo, Munguía ou GGG ne veulent rien savoir d’Andrade et je pense qu’ils ont tous peur de perdre contre lui.

Car Demetrius est un combattant très technique qui décrit parfaitement de nombreux aspects de ce sport. Ce n’est pas un grand puncheur mais il est au-dessus de Billy Joe ou de Caleb Plant. C’est une énigme complexe qui est difficile à déchiffrer et franchement, le risque n’en vaut peut-être pas la peine.