L’horrible expérience de HUIT HEURES de Novak Djokovic à l’aéroport mise à nu – « Choqué et confus » | Monde | Des nouvelles

L’équipe juridique du meilleur joueur de tennis de 38 ans a déclaré que le personnel de sécurité des frontières avait fait une tentative « malveillante et fallacieuse » de se précipiter Djokovic à accepter l’annulation de son visa, l’empêchant ainsi de participer à l’Open d’Australie la semaine prochaine. L’incident a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier, où le joueur de tennis de classe mondiale a apparemment été soumis à une épreuve de huit heures avec le personnel de sécurité de l’aéroport.

Dans un résumé détaillé des événements, ses avocats ont fait le point de minute en minute sur ce qui s’est passé avec le joueur de tennis cette nuit-là.

Leurs documents juridiques, soumis pour l’audience de Djokovic lundi, utilisent une transcription de son entretien à l’aéroport pour détailler ce qui s’est passé une fois que son vol Emirates EK408 a atterri peu avant minuit mercredi dernier.

M. Djokovic a déclaré qu’il était « confus » et qu’on lui a accordé plus de temps pour réfléchir aux conseils. Il a été conduit à la chambre avec un lit, pensant que la date limite de 8h30 était respectée.

Son équipe juridique a allégué que le personnel de sécurité aux frontières avait fait une tentative « malveillante et fallacieuse » pour pousser Djokovic à accepter l’annulation de son visa, l’empêchant ainsi de participer à l’Open d’Australie la semaine prochaine.

Le document du tribunal disait : « La base que les superviseurs ont avancée pour expliquer pourquoi M. Djokovic devrait accepter cela [visa cancellation] était manifestement fallacieux et malveillant, c’est-à-dire qu’il serait en fait préférable pour M. Djokovic et ses représentants que la décision soit prise rapidement et avant que M. Djokovic ne se repose ou ne consulte ses représentants.

Djokovic, qui a déclaré qu’il était opposé à la vaccination, avait obtenu une exemption médicale pour participer au tournoi dans une décision qui a rendu furieux de nombreux Australiens ordinaires qui vivaient sous certaines des règles COVID les plus strictes au monde.

Selon son équipe juridique, les pressions qui auraient été exercées sur lui pour qu’il se soumette à la volonté des fonctionnaires sans conseil approprié étaient illégales.

Ils ont déclaré qu’il était en transit depuis 25 heures lorsque le différend est arrivé à sa conclusion et qu’il n’était pas en mesure de prendre une décision motivée.

LIRE LA SUITE: Rejoindre la fureur à la BBC en tant que Farage pour parler dans l’émission: « Seul Dieu sait pourquoi! »

Bien que les étrangers puissent se rendre en Australie avec un visa demandé en ligne, ils doivent toujours passer les douanes de l’immigration à leur arrivée à l’aéroport.

L’Open d’Australie débute le 17 janvier à Melbourne.