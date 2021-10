L’horrible vidéo de Kamala Harris a été mise en scène avec des enfants acteurs

Le premier court métrage de la série spatiale YouTube Originals du vice-président Kamala Harris mettait en vedette des enfants acteurs qui ont auditionné pour être emmenés par avion à Washington, DC, et participer à la vidéo.

L’émission spéciale, « Get Curious with Vice President Harris », était destinée à exciter les enfants à propos de la science et de l’espace, mais est rapidement devenue virale sur ce que les commentateurs ont décrit comme une performance trop dramatique de Harris.

« Vous allez voir, vous allez littéralement voir les cratères de la lune de vos propres yeux ! » Harris a dit à un groupe d’enfants dans la vidéo, semblant étonné. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont comparé la vidéo à « Veep » de HBO, une comédie faisant suite aux mésaventures de la première femme vice-présidente.

Les enfants qui ont réagi à Harris étaient des acteurs, dont Trevor Bernardino, 13 ans, à qui on a demandé de soumettre un monologue enregistré parlant de quelque chose qui le passionne, ainsi que trois questions qu’il poserait à un leader mondial, selon une interview avec KSBW TV . Par la suite, on lui a demandé d’interviewer le directeur de la production pour tester ses compétences d’intervieweur.

« Puis après cela, une semaine plus tard, mon agent m’a appelé et m’a dit » Hé Trevor, tu l’as réservé « », a déclaré Bernardino. Il a dit qu’aucun des enfants ne savait qu’ils rencontreraient Harris jusqu’à leur arrivée à Washington.

« Moi, ma mère, mon père, nous spéculions sur qui pourrait être si important que nous les rencontrions à DC et que nous puissions faire un voyage et un film cool », a déclaré Bernardino, a rapporté KSBW TV. Les enfants se sont également lancés dans une chasse au trésor pour trouver des fournitures pour construire un télescope à l’Observatoire naval, sur la base d’indices donnés par un astronaute.

« La partie la plus excitante a certainement été de rencontrer le vice-président Harris. Il n’y a rien qui puisse surpasser cela. Comme, honnêtement », a déclaré Bernardino. «Elle nous a juste fait asseoir. Elle est hyper charismatique. Elle est tout ce que j’ai jamais pensé d’elle, et plus encore. Elle m’a fait me sentir comme l’une de ses pairs, et à l’époque je me sentais super importante. Je lui parlais face à face.

