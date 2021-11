L’horriblement brillant Mega Drive Shmup ‘Gynoug’ va changer

Image: Nintendo Life / Damien McFerran

Si vous êtes un fan des shmups japonais classiques, vous serez peut-être heureux d’apprendre que le titre Mega Drive de Masaya en 1991 Gynug (Ailes de Wor aux États-Unis) arrive sur Switch, grâce à l’éditeur Ratalaika Games.

Bénéficiant d’illustrations en pixels 2D vraiment incroyables (et souvent horribles) de Satoshi Nakai et d’une bande-son fantastique de Noriyuki Iwadare, Gynoug est l’un des tireurs les plus uniques que vous ayez jamais rencontrés – et avec l’original Mega Drive qui a pris de la valeur au cours des derniers décennies, cela devrait être une façon agréable et peu coûteuse de l’expérimenter.

Le jeu était auparavant disponible sur la console virtuelle Wii, mais uniquement au Japon. Ratalaika a récemment publié un autre excellent jeu de tir Masaya, Gleylancer, sur le Switch eShop.

Voici quelques relations publiques :

À une époque entre le Moyen Âge et le début de la période moderne, les démons ont gagné en puissance en se nourrissant des mauvaises ambitions du peuple. Menés par un être connu sous le nom de Destructeur, ils planifient leur attaque. L’ange Wor défend la survie de toute la tribu et se dirige vers Iccus pour empêcher la propagation du mauvais esprit.

Prenez le contrôle de Wor et abattez tous les ennemis grotesques sur votre chemin. Battez le boss démon à la fin de chaque zone pour avancer. Caractéristiques:

* Modes améliorés disponibles avec des fonctionnalités d’accessibilité et des commandes modernes

* Art et son glorieux et grotesques

* Des boss épiques à mi-scène et à la fin de la scène

* Plusieurs power-ups pour augmenter votre tir

* Titre hérité des années 1990 !

Gynoug sera lancé sur le Switch eShop le 12 novembre 2021.

