L’Hospitalet et Valencia Mestalla terminent leur match de championnat sur un match nul (1-1)

23/05/2021 à 22:17 CEST

le L’Hospitalet et le Valence Mestalla ils en ont attaché un dans le Municipale de L’Hospitalet lors de son dernier match de la deuxième phase du deuxième B qui a eu lieu ce dimanche. le L’Hospitalet est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Atzeneta. Pour sa part, Valence Mestalla il a été battu par 1-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Imbécile. Après le score, l’équipe à domicile était en sixième position, tandis que le Valence Mestalla il est resté à la huitième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Gonzalez à la 22e minute, terminant la première mi-temps avec le résultat 0-1.

Après la moitié du match est venu le but de l’équipe Hospitalense, qui a mis les tables grâce à un but de Salinas à la 78e minute, clôturant ainsi le match avec le score de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Arrêter, Diego, Joan Salvà, Pablo Aguilera Oui Pentelei remplacer Sergio Juste, Une, reine, Sehou Sarr Oui Cristian Gomez, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Gonzalez, Allemand, Marc Ferris, Guerre de Javi Oui Ndombasi, qui est entré par David Ruiz, Gonzalez, Perez, Koba Oui Gozálbez.

Dans le match, il y avait un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe valencienne. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes pour Koba Oui Perez.

Pour le moment, le L’Hospitalet il obtient 30 points et le Valence Mestalla avec 18 points.

Fiche techniqueL’Hospitalet:Ruiz, Sergio Juste (Parera, min.50), One (Diego, min.50), Reina (Joan Salvà, min.55), Canario, Cristian Gómez (Pentelei, min.63), Martí, Verges, Sehou Sarr ( Pablo Aguilera, min.63), Ripoll et SalinasValence Mestalla:Bernad, Mingotes, Menargues, David Ruiz (González, min.62), Estacio, Koba (Javi Guerra, min.82), Facundo García, González (Alemañ, min.62), Pérez (Marc Ferris, min.62), Fran Navarro et Gozálbez (Ndombasi, min 82)Stade:Municipale de L’HospitaletButs:González (0-1, min.22) et Salinas (1-1, min.78)