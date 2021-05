L’Hospitalet garde les trois points après avoir battu Atzeneta 1-2

15/05/2021 à 19:31 CEST

Samedi dernier le L’Hospitalet a gagné à l’extérieur 1-2 contre Atzeneta. le Atzeneta Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le Imbécile. Concernant l’équipe visiteuse, le L’Hospitalet il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Club de sport. Avec ce bon résultat, l’équipe Hospitalense est sixième, tandis que la Atzeneta il est cinquième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Salinas, concluant la première mi-temps avec un 0-1 dans la lumière.

En deuxième période, la chance est venue pour lui L’Hospitalet, qui mettent plus de terres entre les deux avec autant de Salinas, réalisant ainsi un doublé à la 63e minute. Atzeneta grâce à un but du point de penalty de Tuteur à la 68e minute, terminant le match avec un score de 1-2.

L’entraîneur du Atzeneta a donné accès à Jésus Rubio, Christian, Enrique, Gutiérrez Oui Nemesio pour Ferreres, Lolo Ivars, Jose Manuel, Carles Oui Paco Aguza, Pendant ce temps, il L’Hospitalet a donné le feu vert à Joël Jorquera Oui Alfonso, qui est venu remplacer Adrià Carmona Oui Ripoll.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont deux au Atzeneta (Moscardó Oui Jésus Rubio) et trois à L’Hospitalet (Verges, Cristian Gomez Oui Canari).

Avec ce résultat, le Atzeneta reste avec 28 points et le L’Hospitalet il monte à 29 points.

Le lendemain, le Atzeneta sera mesuré avec le Espanyol B, tandis que l’équipe Hospitalense jouera son match contre le Valence Mestalla.

Fiche techniqueAtzeneta:Lucas Anacker, José Manuel (Enrique, min 46), Paco Aguza (Nemesio, min 64), Ferreres (Jesús Rubio, min 46), Carles (Gutierrez, min 61), Moscardó, Lolo Ivars (Christian, min .46), Iosu Villar, Javi Serra, Ayo et Guille AndrésL’Hospitalet:Adriá Aliaga, One, Sergio Juste, Verges, Reina, Martí, Cristian Gómez, Adrià Carmona (Joel Jorquera, min 19), Ripoll (Alfonso, min 79), Salinas et CanarioStade:–Buts:Salinas (0-1, min. 45), Salinas (0-2, min. 63) et Ayo (1-2, min. 68)