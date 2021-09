L’Hospitalet Night Race by Diario SPORT revient au calendrier des coureurs le 9 octobre

15/09/2021 à 17h27 CEST

Sport.es

Solidarité et sport vont de pair à L’Hospitalet de Llobregat grâce à la Course de nuit par Diario SPORT. La course populaire par excellence de la ville fêtera son 11e édition le 9 octobre. Après le report de l’édition 2020 en raison des restrictions causées par le covid-19, ce 2021 revient avec le slogan “Desire de Nocturna”, pour revendiquer le retour du sport populaire, la volonté de faire revivre l’essence et les émotions d’une course réussie et de consolider sa modalité de 5 kilomètres.

Le coup de départ du Course nocturne de l’Hospitalet par Diario SPORT Chaque année, depuis la Plaza Europa, rassemble des milliers de participants qui, cette année, courront dans le respect de la réglementation spécifique contre le covid-19 pour assurer leur sécurité. La tournée sera de 5K pour redécouvrir l’esprit coureur et sportif avec les plus grandes précautions. De cette manière, il sera possible de garantir les départs par lots et les distances entre les coureurs aussi bien au départ qu’à l’arrivée.

Les circuit urbain et nocturne, déjà emblématique, s’engage à continuer d’être un parcours plat, convivial et abordable pour tous les types d’athlètes. Cette incitation à courir confortablement permet à de nombreuses personnes d’oser participer, s’entraîner, établir de bonnes habitudes de vie saines et, dans le cas d’athlètes confirmés, d’établir de très bons records.

Les services que l’organisation offrira seront complétés par ceux fournis par ses principaux collaborateurs tels que Centre commercial Gran Vía 2. Pour encore une année, Gran Via 2 s’engage pour l’événement et la ville et accueillera la Foire du coureur, où les participants pourront récupérer le dossard, le sac et la chemise, mais aussi la garde-robe. De plus, c’est là que se dérouleront les entraînements officiels du test. Des collaborateurs comme AIgues de Barcelona réitèrent leur lien étroit avec la course et la ville. Celui-ci fournira le ravitaillement indispensable le jour de la Course. De son côté, Autovivo devient le partenaire automobile officiel de l’événement et se chargera d’ouvrir le circuit et de baliser le parcours de tous les participants. Le journal SPORT sera le partenaire média officiel de l’événement, il collabore depuis la 1ère édition.

Inscription ouverte

Les frais d’inscription, à partir de 11 €, permettront aux participants de profiter de la course, du chronométrage et de l’assurance, d’obtenir le maillot technique officiel et d’assister aux activités programmées. Chaque participant sera également récompensé par une multitude de cadeaux de collaborateurs, au sein du soi-disant Marché de Nuit. De plus, les participants bénéficieront de services de courtoisie tels que vestiaire et ravitaillement pendant et après la course, avec du matériel solide et des boissons.

Sport et solidarité, un lien imparable

En 2021, l’objectif de la campagne de solidarité est de valoriser le travail des Association des Familles et Amis des Enfants Oncologiques de Catalogne (AFANOC), une association à but non lucratif qui œuvre pour aider tous les enfants et adolescents atteints de cancer et leurs familles. Avec cette collaboration le caractère extra-sportif et social d’une épreuve est réaffirmé dont les participants et la ville de L’Hospitalet peuvent s’approprier.

L’association reverse 1€ pour chaque inscription à l’AFANOC en faveur de la lutte contre cette maladie, en plus de promouvoir le « Dorsal 0 », un numéro spécial pour les participants qui souhaitent faire un don intégral à l’Association.