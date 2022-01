L’hospitalisation varie de 5 à 10% pendant la flambée actuelle de Covid: ministère de la Santé

Cependant, le ministère a averti que la situation était dynamique et évolutive et que le besoin d’hospitalisation pourrait également changer.

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré lundi que le pourcentage de cas actifs nécessitant une hospitalisation est actuellement de l’ordre de 5 à 10 %, par rapport à la fourchette de 20 à 23 % observée lors de la deuxième vague de la pandémie. La variante Delta de Covid-19 continue également d’exister, alors même que les cas d’Omicron augmentent dans le pays. Cependant, le ministère a averti que la situation était dynamique et évolutive et que le besoin d’hospitalisation pourrait également changer.

« Une augmentation des cas de Covid-19, accompagnée d’une augmentation du taux de positivité, est observée dans diverses parties du pays. Il semble que l’augmentation soit due à la variante préoccupante, Omicron, et à la présence continue d’une autre variante, Delta, dans de vastes zones géographiques à travers le pays », a déclaré le ministre de l’Intérieur de l’Union, Rajesh Bhushan.

Il a exhorté les États à augmenter leurs ressources humaines, en particulier les travailleurs de la santé, car la gestion de Covid revêt une importance critique. Le pays a signalé une augmentation du nombre de cas de Covid avec 1 79 723 cas lakh lundi matin. Le taux de positivité quotidien a grimpé jusqu’à 13,29 %. La charge de travail active de l’Inde s’élève actuellement à 7 23 619. Le nombre total de cas d’Omicron détectés jusqu’à présent est de 4 033 et 1 552 se sont rétablis.

Le gouvernement a exhorté les États et les territoires de l’Union à garder un œil sur le nombre total de cas, y compris ceux isolés à domicile et hospitalisés. Parallèlement à cela, les États ont également été invités à surveiller les lits d’oxygène, les lits de soins intensifs et la demande de soutien des ventilateurs. Les États ont également été invités à examiner quotidiennement la disponibilité des travailleurs de la santé. Il est important de conserver les travailleurs de la santé en initiant l’échelonnement, dans la mesure du possible et en limitant les procédures électives dans les hôpitaux, a déclaré le ministère de la Santé.

Alors que les États et les UT mettent en place des établissements de santé géants, des hôpitaux de campagne et des hôpitaux temporaires, le gouvernement a souligné que les infrastructures et les ressources humaines ont leurs limites. L’engagement de professionnels de la santé à la retraite, d’étudiants MBBS et la mobilisation de téléconsultants a été recommandé. Le gouvernement a suggéré d’affecter des lits dans les hôpitaux privés aux soins de Covid et a également déconseillé de surcharger les clients. Tous les hôpitaux de district et les hôpitaux universitaires de médecine au siège du district doivent être utilisés comme centres de téléconsultation. Le pays a administré 152,82 doses de crore jusqu’à lundi soir.

