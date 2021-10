L’hôte de Clash of the Cover Bands, tWitch, révèle le juge le plus coriace

« Nous avons vraiment établi toute une famille là-bas », a détaillé tWitch. « Les rires et tous les moments classiques qui, selon moi, sont synonymes de la série vont me manquer, comme se réunir et rire, danser ensemble sur les mêmes chansons, puis simplement être inspiré par les actes des gens ordinaires. »

Il a ajouté: « Pour moi, c’était l’un de mes plus grands avantages de travailler avec Ellen et d’apprendre à connaître Ellen en tant qu’ami, évidemment. Ellen est comme une méga-superstar mais à la fin de la journée, je vois aussi à quel point la pratique elle l’est. Peu importe à quel niveau vous vous trouvez, vous devez toujours être à la place du conducteur. »

Regardez l’interview complète ci-dessus pour en savoir plus sur les stars invitées préférées d’Ellen de tWitch au fil des ans !