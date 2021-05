L’hôte de FOX and Friends est visiblement irrité à la 6e année pour avoir loué Biden ⋆ .

La bataille pour savoir s’il faut ou non rouvrir les écoles est inévitablement devenue une question de première ligne dans les guerres culturelles qui dominent l’avant-garde de la politique américaine, sans fin et férocement menée par les sycophants bootlicking dans la machine de propagande enragée de droite. Comme c’est le cas pour la plupart des répercussions de la pandémie de coronavirus, il n’y a pas de réponse facile quant au moment où les écoles devraient être rouvertes.

À moins que vous ne travailliez chez FOX News, bien sûr, où la bonne réponse est toujours le contraire de ce que veut l’administration Biden.

Dans un échange étonnant avec l’épisode de FOX and Friends de ce matin, le labrador humain Brian Kilmeade s’est engagé avec un enfant, qui ne croyait pas sagement que le président disgracié Donald Trump aurait géré la réouverture des écoles de manière responsable. Dans un segment destiné à critiquer le président Biden pour ne pas avoir rouvert les écoles assez rapidement, Kilmeade a interrogé plusieurs enfants et a pêché pour leurs frustrations d’apprendre à la maison.

Alors qu’un garçon a dit qu’il «manquait ses amis et apprenant à l’école, il me manque de toute évidence de voir mes amis et toutes les activités après l’école que j’ai faites, et je pense que nous sommes très, très près de retourner à l’école , et je pense que la façon dont notre nouveau président gère les choses est une très bonne façon, et nous ne serions pas arrivés à cela si c’était toujours le dernier président.

Un Kilmeade incrédule revient avec «Vraiment? C’est difficile à croire. Parce que le dernier président disait que je veux que tous les enfants retournent à l’école.

Brian Kilmeade se met en colère contre un élève de 6e pour avoir dit que Biden faisait du bon travail. Incroyable. https://t.co/wp2v7ofzqX – Aaron Rupar (@atrupar) 5 mai 2021

Il est difficile de comprendre comment FOX est autorisé à s’appeler un réseau de «nouvelles» à ce stade, étant donné le refus total de la majorité de ses hôtes d’accepter ou de considérer toute version de la réalité qui ne correspond pas à leur agenda hyperpartisan.