L’hôte de Fox Will Cain dit que les vaccins pour les enfants sont plus risqués que de contracter COVID ⋆ 10z viral

Au grand soulagement de millions de parents à travers le pays, des vaccins seront disponibles pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Alors que les enfants courent moins de risques de tomber gravement malades à cause du COVID-19, près de 400 sont morts du virus.

Image via capture d’écran

Will Cain, cependant, continue de pousser l’hystérie anti-vaccin. Lors de son émission de vendredi soir, l’animateur de Fox a affirmé que les vaccins sont plus dangereux pour les enfants que COVID.

Caïn a déclaré aux téléspectateurs :

« Nous devons croire en la science. Nous devons suivre les données. Et les données sont claires. Les enfants ne sont pas de grandes menaces pour eux-mêmes ou pour quiconque en ce qui concerne COVID. Il est simplement sauvegardé par chaque élément de données dont nous disposons. En fait, nous le savons grâce au rapport VAERS – Vaccine Adverse Effects Reporting – et bien qu’il soit imparfait, nous savons que le risque pour les enfants du vaccin l’emporte sur le risque pour COVID. Cela se traduit par des hospitalisations. En tant qu’enfant, vous êtes plus susceptible de vous retrouver à l’hôpital à cause du vaccin qu’à cause de la COVID. Ce sont les données du CDC et du VAERS. Pourquoi allons-nous alors imposer ce mandat antiscientifique à nos enfants ? Si nous ne nous levons pas maintenant, nous ne défendrons rien.