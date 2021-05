L’hôte de GB News fait honte à la lenteur de la réponse de l’UE au Belarus alors que le Royaume-Uni agit maintenant Monde | Nouvelles

Le rédacteur politique et présentateur de GB News, Darren McCaffrey, a critiqué l’UE pour avoir pris “plus de temps” pour convenir de sanctions contre la Biélorussie que la réponse “plus rapide” du Royaume-Uni. M. McCaffery a tweeté: “Je sais que la prise de décision de l’UE, en particulier sur les affaires étrangères, prend du temps. Mais avec la Biélorussie, c’est deux fois, sur les sanctions après les élections et sur l’interdiction des vols, que le Royaume-Uni a réussi à agir plus rapidement que Bruxelles.”

Après l’incident, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il travaillait avec ses alliés sur une «réponse coordonnée, y compris de nouvelles sanctions».

Il a ajouté que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko devrait être tenu pour responsable de ses «actions extravagantes».

Cependant, il a fallu au bloc jusqu’à lundi pour convenir de sanctions contre le régime du président Alexandre Loukachenko.

Le vol Ryanair FR4978 a été intercepté par des avions de combat MiG et contraint de se dérouter vers Minsk dimanche.

“Parce que c’est un comportement scandaleux et que Loukachenko et son régime doivent comprendre que cela aura de graves conséquences.”

La Biélorussie fait déjà l’objet de sanctions de l’UE depuis 2004.

Le Conseil européen a déclaré qu’il avait précédemment imposé «un embargo sur les armes contre le régime et une interdiction d’exportation de marchandises à des fins de répression interne.

“Le conseil a également approuvé un gel des avoirs et une interdiction de voyager contre quatre personnes répertoriées en relation avec les disparitions non résolues de deux politiciens de l’opposition, un homme d’affaires et un journaliste en 1999 et en 2000”.

Un ancien pilote d’US Airways, John Cox, a expliqué à . que le commandant du vol Ryanair n’avait d’autre choix que d’accepter d’atterrir son avion à Minsk.

M. Cox a déclaré: «Si l’intercepteur dirigeait le vol Ryanair vers Minsk, ils devaient y atterrir.

“Les pilotes sont formés pour cela, et il y a des signaux convenus au niveau international entre l’intercepteur et l’avion de ligne.”

Un autre pilote d’une compagnie aérienne européenne parlant à . a averti que “vous ne commencez pas une discussion avec un MiG-29”.