L’hôte de l’ASU Jordan Simone limogé après les critiques d’Herman Edwards

Diffuseur de football de l’État de l’Arizona Jordan Simone voulait que l’équipe envisage de licencier son entraîneur-chef Herman Edwards, mais la critique brutale du journaliste l’a mis en conserve à la place.

Edwards a été embauché par les Arizona State Sun Devils pour entraîner leur programme de football universitaire en 2017 et les résultats ont été moins que spectaculaires. Plus tôt cette semaine, Simone, ancienne joueuse et présentatrice actuelle de l’équipe, a critiqué Edwards sur le podcast Speak of the Devils. Le lendemain, Simone a été licenciée de son rôle d’hôte d’avant-match et de journaliste de touche.

Triste d’annoncer que j’ai été licencié de l’émission de radio ASU pour certains commentaires que j’ai faits sur @SotDPodcast Je n’ai que de l’amour pour le programme de football et l’université. Je suis aussi fier d’un Sundevil que vous allez le trouver et mon temps d’absence va me manquer. – Jordan Simone (@JordanSimone38) 4 novembre 2021

« Triste d’annoncer que j’ai été licencié de l’émission de radio ASU pour certains commentaires que j’ai faits sur [Speak of the Devils] podcast », a tweeté Simone jeudi après-midi. Vous trouverez ci-dessous les prétendus commentaires qui étaient trop chauds pour la radio.

«Ça ne marche pas. C’était une bonne expérience », a déclaré Simone. « Et tu sais quoi? Aucun manque de respect envers aucun de ces entraîneurs en tant qu’hommes et en tant que personnes parce que j’ai parlé à beaucoup d’entre eux ; J’en connais beaucoup. Ce sont de bonnes personnes et de bons êtres humains. Mais ça ne marche tout simplement pas.

Commentaires de Jordan Simone sur @SotDPodcast pic.twitter.com/92P7wSyetl – Ralph Amsden (@ralphamsden) 4 novembre 2021

« Et donc les fans méritent mieux », a poursuivi Simone. « Ces joueurs méritent mieux. Ces joueurs ne se rendent même pas compte qu’ils sont si mal entraînés… C’est mauvais en ce moment, ce n’est pas ce que les fans méritent, ce n’est pas ce que nous méritons en tant qu’anciens… c’était une honte et un mauvais service à tous les joueurs et anciens qui sont venus avant eux.

Il ne s’agit guère d’un portrait désobligeant ou insultant de l’administration actuelle en charge de l’équipe de football de l’ASU, mais selon Simone, quelqu’un du Sun Devils Radio Network a estimé que l’évaluation était inacceptable. Bonneville est le partenaire radio phare de l’école, mais les universités sont connues pour conserver un contrôle éditorial étroit sur le produit diffusé. Simone était une employée de l’ASU.

Edwards a longtemps prêché la discipline et la responsabilité des joueurs. Il est difficile d’imaginer qu’il est satisfait de la situation des Sun Devils à sa quatrième saison en tant qu’entraîneur-chef. Simone a fait écho à ce que de nombreux fans pensent du record d’Edwards 22-16 en tant qu’entraîneur-chef, mais apparemment, la diatribe n’était pas adaptée à quelqu’un qui était employé par l’école.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com