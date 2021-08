L’hôte de l’émission NBC annulée s’exprime après une épidémie de diarrhée qui a entraîné la disparition de la série

Alors que les dirigeants de NBC pensent qu’ils ont dû annuler une émission Ultimate Slip-N-Slide de 18 millions de dollars en raison d’une épidémie de diarrhée, le co-animateur Ron Funches utilise la situation comme source d’inspiration pour de nouveaux contenus Twitter. La star de Harley Quinn a plaisanté en disant qu’il voulait maintenant être présenté comme “le gars qui a fait annuler son émission à cause de la diarrhée”. Bien que l’émission ne soit jamais diffusée maintenant, Funches a déclaré qu’il aimait la faire avec l’ancienne star de Saturday Night Live Bobby Moynihan.

“J’ai changé mon alimentation il y a environ des années et la diarrhée trouve toujours un moyen de gâcher ma vie”, a tweeté Funches samedi, à la suite d’informations selon lesquelles NBC avait complètement abandonné l’émission. “S’il vous plaît, présentez-moi dans toutes les émissions de stand-up à venir en tant que gars qui a vu son émission annulée à cause de la diarrhée.” Dans un autre tweet, le comédien a qualifié le concert de “meilleur job d’été” qu’il ait jamais eu. “J’aurais la diarrhée tous les jours pour travailler avec [Moynahan] encore. Je t’aime Goo Crew, tu vas me manquer Kevin le drone, et je suppose que les Gophers ont gagné”, a-t-il écrit, se référant peut-être aux concurrents de l’émission. Bien que Funches ait plaisanté sur la diarrhée lui-même, il a été rapporté que les hôtes étaient bien après l’arrêt de la production.

Toujours le meilleur job d’été que j’aie jamais eu. J’aurais la diarrhée tous les jours pour retravailler avec @bibbymoynihan. Je t’aime Goo Crew, tu vas me manquer Kevin le drone, et je suppose que les Gophers ont gagné. – Ron Funches (@RonFunches) 7 août 2021

Plus tard, Funches a remercié ses collègues comédiens pour leur soutien. “Toutes mes connaissances de comédie toutes [laughing emojis] à propos de mon émission annulée par du caca, mais j’apprécie les vrais amis qui reconnaissent que c’était une grande opportunité pour moi et m’ont contacté”, a-t-il écrit. “Beaucoup d’amour à ce sujet.”

NBC et Universal Television Alternative Studios ont construit un énorme décor pour Ultimate Slip-N-Slide dans un ranch isolé de Simi Valley, en Californie. La production a été arrêtée le 2 juin après qu’au moins une personne a été testée positive pour la giardia, un minuscule parasite qui cause la giardiase, une maladie diarrhéique. Alors que l’eau du puits, de l’étang, du toboggan, du camion-citerne et des toilettes était négative pour Giardia, l’eau de la région était positive, a déclaré Universal en juin. Il ne restait plus qu’une semaine de tournage avant l’arrêt de la production.

NBC et Universal auraient espéré trouver un moyen de terminer l’émission à un autre endroit, mais il est devenu clair dès le début qu’il n’y avait aucun moyen qu’il soit prêt à être diffusé après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo le dimanche 8 août comme prévu. La semaine dernière, NBC a officiellement déclaré que l’émission ne serait pas diffusée avant la fin de l’été. Les éditeurs d’Universal Television auraient même prévu de trouver un moyen de reconstituer l’émission sans les cinq derniers jours de tournage. En fin de compte, NBC a choisi de tout abandonner et l’émission a été annulée vendredi. NBC et Universal auraient dépensé 6 millions de dollars pour construire le décor et engagé 18 millions de dollars au total pour l’émission.