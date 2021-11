L’hôte de MSNBC dénonce les « suprémacistes blancs » du GOP après le verdict de Rittenhouse : « Je trouve ces gens dégoûtants »

L’animatrice libérale de MSNBC, Tiffany Cross, a qualifié les membres républicains du Congrès de « suprémacistes blancs » samedi, un jour après qu’un jury du Wisconsin a acquitté le tireur de Kenosha, Kyle Rittenhouse.

Cross, l’hôte de « The Cross Connection », a spécifiquement visé les représentants américains Matt Gaetz de Floride et Paul Gosar de l’Arizona, a rapporté Mediaite.com. Ses commentaires sont venus lors d’une conversation avec le journaliste de The Nation Elie Mystal, qui a également critiqué le GOP.

Au cours de la conversation, Cross a qualifié Rittenhouse de 18 ans de « petit suprémaciste blanc meurtrier », même si le jury a convenu que Rittenhouse a agi en état de légitime défense l’année dernière lorsqu’il a tiré sur trois personnes, en tuant deux, et que les trois personnes qu’il avait abattus, comme Rittenhouse, étaient blancs.

REPRÉSENTANT. GAETZ FLOTTE RITTENHOUSE COMME BON CANDIDAT POUR LE STAGIAIRE DU CONGRÈS

Cross a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’offre de Gaetz et Gosar d’embaucher Rittenhouse en tant que stagiaire au Congrès après la fin du procès, affirmant que les républicains célébraient l’issue du procès.

« Je trouve ces gens dégoûtants, Elie », a déclaré Cross à son invité, selon Mediaite. « Je suis dégoûté de ce que je vois. »

« Je trouve ces gens dégoûtants. … Je suis dégoûté de ce que je vois. » – Tiffany Cross de MSNBC

Tiffany Cross, animatrice de MSNBC. (.)

« Bienvenue dans le Parti républicain moderne », a répondu Mystal. « C’est ce que veulent ces gens, et c’est pour cela qu’une majorité de Blancs votent. »

Plus tard, il a affirmé qu’« une majorité de Blancs » était en faveur de la violence, et a affirmé que cela se reflétait dans les candidats et les juges que la majorité soutenait avec leurs votes.

« C’est ce qu’ils veulent », a déclaré Mystal, selon Mediaite. « Matt Gaetz donne aux Blancs ce qu’ils veulent. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cross, 42 ans, originaire de Cleveland, est un ancien membre du personnel de CNN qui a écrit le livre de juillet 2020, « Say It Louder: Black Voters, White Narratives, and Saving Our Democracy ».

Plus tôt ce mois-ci, elle a accusé l’industrie américaine du camionnage d’embaucher principalement des conducteurs blancs et masculins et s’est plainte que la plupart avaient voté pour l’ancien président Trump.

Au cours du procès Rittenhouse, Mystal, originaire d’Haïti, a qualifié le juge Bruce Schroeder de « juge partial et raciste » qui « essayait de faire marcher Rittenhouse ».