L’animateur de Newsmax, Greg Stinchfield, a affirmé mardi que le projet de loi 7 du Sénat – les nouvelles mesures draconiennes de suppression des électeurs promulguées par le gouverneur du Texas GOP Greg Abbott pendant le week-end du Memorial Day – facilite le vote et que les démocrates de l’État de Lone Star qui se sont opposés à la législation sont essayer de rendre « trop facile » le vote.

Le projet de loi – qui a été méticuleusement conçu pour empêcher les personnes de couleur de voter – « limiterait le vote du dimanche lorsque de nombreux fidèles noirs votent. Cela interdirait également le vote au volant et les lieux de vote 24 heures sur 24 tout en donnant plus d’accès aux observateurs partisans du scrutin, entre autres », a noté le Hill Reporter samedi.

Le président Joe Biden l’a qualifié de “mal et anti-américain”. Au XXIe siècle, nous devrions faciliter, et non plus difficile, le vote de chaque électeur éligible. »

Mais au pays de la propagande de droite, la réduction des bureaux de vote et les exigences d’identification plus strictes imposées aux circonscriptions à majorité démocrate sont une bonne chose pour la démocratie.

Stinchfield a admis qu’il n’avait aucune preuve que “le vote au volant a causé des problèmes, mais ce n’est pas la façon dont la législature a organisé les élections” car “au Texas, il y a déjà environ deux semaines de vote anticipé ici. Je diffuse depuis le Texas. Je suis ici depuis près de deux décennies maintenant.

Stinchfield a déclaré que « si vous voulez aller voter au Texas, c’est tellement facile d’aller voter. Ce que les démocrates ont essayé de faire, cependant, c’était de rendre le vote trop facile, d’essayer de faire en sorte que tout le monde et leur frère envoient un bulletin de vote par la poste, sautez dans la voiture avec maman et papa, déposez votre bulletin de vote depuis la banquette arrière de votre voiture “, ajoutant que ” les républicains disent: ” Hé, nous devons maîtriser cela juste pour revenir aux urnes. ” Si vous voulez un bulletin de vote postal, alors demandez-en un. Mais vous ne pouvez pas simplement faire en sorte que tout le monde reçoive des bulletins de vote postal. Vous avez besoin d’une raison pour laquelle vous en voudriez un. Sinon, allez aux urnes. C’est l’un des grands événements américains pour aller voter. Quel est le problème? Si vous voulez voter, vous pouvez le faire au Texas. C’est très facile.”

