L’hôte de Newsmax devient raciste à l’ancienne, dit que les migrants afghans violeront vos femmes blanches .

Que se passe-t-il après que vous vous êtes écrasé et brûlé aux côtés de l’administration Trump ? Vous vous dirigez vers l’un des nombreux sites de propagande de droite qui rapportent de l’argent pour vendre vos marchandises. L’ancien conseiller de campagne de Trump et insupportable douchebag Steve Cortes a fait exactement cela et a trouvé une maison à Newsmax. Voici une courte biographie de Steve Cortes : c’est le gars qui a dit que Donald Trump devait être « un peu plus fasciste ».

Newsmax a dû voir ses apparitions dans les médias où il s’est mis dans l’embarras, sa famille et tous ceux qui lui ont déjà donné un emploi et ont pensé : « Inscrivez-vous ! » Le réseau a donné à Cortes et Jenn Pellegrino une émission intitulée de manière créative Cortes et Pellegrino, où ce duo dynamique ressasse de vieux slogans pour racistes, comme « La théorie critique de la race mène aux camps de la mort » et « discuter de la suprématie blanche revient à attaquer les Juifs dans l’Allemagne nazie. . ”

Mercredi, à Cortes et Pellegrino, l’animateur de Newsmax a décidé d’offrir l’autre côté du Catch-22 que les conservateurs ont offert au président Biden : bien sûr, il semble que vous faites maintenant du bon travail pour évacuer les personnes contre lesquelles nous avons crié pendant plus une semaine, mais… peut-être… tu n’aurais pas dû ?

Cortes a prononcé un long discours sur les raisons pour lesquelles les États-Unis ne devraient accepter aucun réfugié afghan de sexe masculin. « Avons-nous une obligation morale envers les ressortissants afghans ? Oui, pour certains qui ont pris de gros risques pour nos opérations là-bas, je pense vraiment que nous le faisons. Mais ils devraient rester dans la région. Nous avons des bases partout au Moyen-Orient et nous avons des alliés régionaux avec des populations qui partagent une culture et une foi avec ces Afghans.

Mais pourquoi Cortes ne serait-il pas d’accord pour amener des réfugiés afghans sur le sol américain ? Pour faire court : parce que ce sont surtout des violeurs. C’est, selon Cortes, exactement comme ça. Ce résumé n’est pas une hyperbole.

Cortes a poursuivi en disant ceci:

STEVE CORTES : Maintenant, il faut tirer les leçons de l’expérience désastreuse que l’Europe a vécue avec les Afghans [sic] les hommes et les crimes sexuels systémiques contre les femmes. Il y a quelques semaines à peine, une fille de treize ans a été violée et assassinée en Autriche et trois Afghans [sic] migrants ont été accusés de ce crime odieux. Et à cause de ce crime, le chancelier autrichien Kurz a clairement indiqué le week-end dernier que l’Autriche n’accepterait aucun réfugié afghan. Les statistiques montrent, comme je le détaille dans mon nouvel éditorial, que ce terrible cas en Autriche, il est à peine isolé. Et ce n’est pas seulement une valeur aberrante, c’est le pire exemple, mais ce n’est pas une valeur aberrante.

Sebastian Kurz : Qu’est-ce qui m’inquiète d’être raciste ?

Parlons-en. Le chancelier autrichien dont il parle est Sebastian Kurz, inondé de scandales. Surprenant personne, le héros de Cortes ici est embourbé dans des enquêtes de corruption qui ont révélé de manière prévisible une partie de la profondeur du racisme et de la xénophobie fasciste que nous attendons des conservateurs blancs du monde. L’Autriche a accepté un grand nombre de réfugiés au cours des dernières années, et c’est sur le racisme et le trope « ce sont tous des violeurs et des criminels » que Kurz, comme Trump, a pris ses fonctions.

Mais soyons clairs : Steve Cortes va frapper tous les tropes xénophobes qui appuient sur les boutons Peur et Colère des téléspectateurs conservateurs.

STEVE CORTES : Les chiffres de la police montrent que la population afghane relativement petite en Autriche commet une étonnante moitié de toutes les agressions sexuelles dans ce pays. Selon l’Institution Hoover de Stanford, selon leurs recherches, une fois que la vague géante de migration afghane vers l’Autriche a commencé en 2015, le nombre total d’agressions sexuelles y a augmenté de 53 % au cours des quatre années suivantes. Comme l’a rapporté le Wall Street Journal, à côté en Allemagne, les résidents nés à l’étranger représentent actuellement un tiers de tous les suspects de crimes sexuels.

Ce sont de graves accusations concernant les données. Tout comme d’autres généralisations similaires, les sites de « nombres » de Cortes sont au mieux incomplets. Spiegel a enquêté il y a quelques années sur les mêmes affirmations selon lesquelles Cortes perroquetait et a découvert que les affirmations faites par les sites Web qui proclament collecter ces données ne sont pas vraies. Ils colportent dans l’hystérie de la peur des «violeurs nés à l’étranger» tout en faisant très peu pour vérifier les rapports superficiels qui, selon eux, prouvent leurs arguments. Et, selon l’endroit où vous obtenez vos données, vous pouvez également affirmer qu’au plus fort de ce que l’on a appelé la « crise des migrants européens » en 2015, les viols en Autriche ont reculé à la baisse plutôt qu’à la hausse.

La violence contre les femmes en Autriche est élevée, mais comme l’ont dit des experts de tout le pays, les musulmans conservateurs ne sont qu’une petite partie du problème, car il y a de plus grandes misogynies sociétales à l’œuvre – comme le catholicisme conservateur et une montée de la rhétorique sexiste – grâce à la mouvements de droite qui soutiennent des gens comme Sebastian Kurz.

Mais rien de tout cela n’a d’importance pour Cortes, qui poursuit avec le style raciste à l’ancienne, en disant : « Maintenant, compte tenu de ces réalités en Europe, la migration massive d’hommes afghans vers l’Amérique est-elle vraiment une bonne idée ? Tant mieux pour ta femme, ta fille ?

Barf. Et si cela ne suffisait pas pour vous amener à vendre votre vieil or et à le mettre sous votre MyPillow, Cortes en sort un autre ancien, disant que les musulmans d’Afghanistan veulent la charia et viennent non seulement pour violer vos femmes blanches, mais aussi pour changer votre Système légal. Il cite Pew Research en 2013, demandant aux musulmans vivant dans leur pays d’origine non américain s’ils voulaient la charia là où ils vivaient à l’époque.

Et tandis qu’une plongée plus approfondie dans cette recherche Pew vous montrerait que les musulmans afghans interrogés n’étaient pas tous d’accord sur tous les aspects de la charia, Cortes et son parti républicain disent que Biden ne fait pas sortir assez de personnes d’Afghanistan, tout en disant qu’il est faire sortir trop de gens d’Afghanistan.

Cortes demande : « Ces Afghans partageront-ils nos valeurs, essaieront-ils de s’assimiler au mode de vie américain ? Ce n’est pas probable. Je suppose que Cortes doit vraiment croire que Bush, Cheney et Rumsfeld devraient être poursuivis pour crimes de guerre alors ? Je veux dire, même Steve Cortes sait que ces gens ne voudront jamais les libertés que l’Amérique leur accordera, comme, je ne sais pas, avoir le droit de mourir au lieu de porter un masque dans un Walmart pour acheter des Tic Tacs.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.