L’hôte de Newsmax met Miss Piggy au défi (non, vraiment)

Les hôtes de Fox News ont eu un effondrement collectif sur un PSA de vaccin Big Bird COVID. Newsmax, le pseudo-concurrent du réseau conservateur, existe pour devenir encore plus fou que Fox sur les questions de droite.

Et quand il s’agit de surpasser Fox, Eric Bolling de Newsmax a apporté son A-game mardi. L’expert conservateur a déchiré les Muppets, défiant Miss Piggy à un débat.

Le Newsmax a commencé par se vanter de ses querelles avec des marionnettes, en disant: « Big Bird de Sesame Street [is] endoctriner nos enfants de cinq ans. Ce n’est pas la première fois que ces petits communistes sentis tentent d’infecter l’esprit de nos enfants les plus jeunes et les plus vulnérables », a-t-il poursuivi. « Il y a une décennie, en 2011, j’ai appelé Kermit, ce mignon petit monstre vert commie. »

Bolling a poursuivi sa diatribe : « Devinez quoi ? L’invitation est toujours ouverte Mme Piggy, si vous ou votre petit ami grenouille émasculée, Kermit, avez toujours voulu rejoindre ce bureau, c’est gratuit. Alors oui, au début, je pensais que c’étaient de simples idéologues et maintenant je pense qu’ils sont juste coincés sur des stupidités.

Regardez un extrait du segment ci-dessous, gracieuseté de Newsmax :

